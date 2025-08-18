"มท.อ้วน" ส่งตัวแทนยื่นร้องมรรยาท "ทนายทิวา" ปมแถลงข่าวเขากระโดง ปัดปิดกั้นทางการเมือง

"ภูมิธรรม" ส่งตัวแทนยื่นร้องเรียนมรรยาท "ทนายทิวา" ปมแถลงข่าวเรื่องที่ดินเขากระโดง อ้างใช้ถ้อยคำที่ ข่มขู่ ก้าวร้าว และหยาบคาย ปัดปิดกั้นทางการเมือง
วันนี้ (18 ส.ค.68) เวลา 11.00 น. นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายภาคิน จินาภักดิ์ ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการสอบสวนมรรยาททนายความ ที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ตรวจสอบมรรยาทของ นายทิวา การกระสัง จากกรณีที่นายทิวาได้แถลงข่าวเรื่องที่ดินเขากระโดงเมื่อ 7 ส.ค.68 ที่ผ่านมา
นายภาคินกล่าวว่า การยื่นเรื่องครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของนายทิวาที่อาจเข้าข่ายขัดต่อมรรยาททนายความและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยเฉพาะการใช้ถ้อยคำที่ ข่มขู่ ก้าวร้าว และหยาบคาย ต่อนายภูมิธรรม ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดมรรยาททนายความ
นอกจากนี้ นายภาคินยังยืนยันว่า การดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่การปิดกั้นทางการเมือง แต่เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย เพื่อให้ทนายความทุกคนตระหนักถึงการใช้คำพูดที่รอบคอบและไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น