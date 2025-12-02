xs
ทนายจุ๊กกรู้! โดนแล้ว สั่งพักใบอนุญาต 1 ปี ปมผิดมรรยาททนายความ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ทนายจุ๊กกรู้! โดนสภาทนายความชุดที่เเล้วสั่งพักใบอนุญาต 1 ปี ปมผิดมรรยาท กล่าวหาอดีตทนายความดังตบทรัพย์นายตำรวจ 
วันนี้(2 ธ.ค.) มีรายงานข่าวจากสภาทนายความเเจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการสภาทนายความเพื่อพิจารณาคดีมรรรยาท เมื่อเดือน ส.ค.2568 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นชุดคณะกรรมการบริหารในสมัยของ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความคนที่เเล้วได้มีการประชุมพิจารณาคดีมรรยาททนายความ

ซึ่งเป็นการประชุมนัดสุดท้ายก่อนที่กรรมการชุดดร.วิเชียร จะหมดวาระและได้มีการพิจารณาลงโทษทนายความชื่อดังชื่อย่อ ด.ด้วยการลงโทษห้ามการเป็นทนายความเป็นเวลา 1 ปี (พักใบอนุญาต) จากกรณีถูกอดีตทนายชื่อดังอีกรายหนึ่ง เข้าร้องเรียนที่สภาทนายความ เรื่องไปออกรายการทีวีกล่าวหาว่าอดีตทนายความคนดังไปตบทรัพย์ อดีต ผกก.ในคดีดัง

สำหรับคดีมรรยาททนายความดังกล่าวเป็นคดีแรก ของทนายดังรายนี้ที่ถูกลงโทษ เเละยังมีคดีมรรยาทค้างการพิจารณาอยู่อีกหลายคดี

เเหล่งข่าวจากสภาทนายความ ระบุว่า ในการพิจารณามรรยาททนายความสมัย ดร.วิเชียร มีการให้ความสำคัญในเรื่องการจัดระเบียบทนายความ ที่ฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความ ซึ่งส่งผลให้สภาทนายความเรียกศรัทธาจากประชาชนได้เป็นอย่างมาก
 
นอกจากนี้ได้ร่วมกับคณะกรรมการมรรยาททนายความ ด้วยการดำเนินคดีมรรยาทและลงโทษ ทนายดังจำนวนหลายคนทั้งมีการลบชื่อจากทะเบียนทนายความและห้ามการเป็นทนายความไม่เกินสามปีตามที่กฎหมายให้อำนาจเอาไว้ ตามนโยบายได้เป็นผลสำเร็จ
