อดีตนายกสภาทนายความลงพื้นที่หาดใหญ่ มอบของยังชีพช่วยชาวบ้าน

“วิเชียร” อดีตนายกสภาทนายความลงพื้นที่หาดใหญ่มอบเครื่องอุปโภค สิ่งของยังให้ชาวบ้าน พร้อมตั้งคณะทำงานช่วยฟ้องเรียกค่าเสียหาย
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2568 ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า อดีตนายกสภาทนายความ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมายและผู้อบรมหลักสูตร ปรม.9 สถาบันพระปกเกล้า ตนพร้อมด้วยนายสุนทร พยัคฆ์ กรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมาย อดีตเลขาธิการสภาทนายความ ,นายโอฬาร กุลวิจิตร นายจำแลง มงคลนิสภกุล อดีตกรรมการบริหารสภาทนายความภาค 9 ,นายธีรพงศ์ ดนสวี ประธานสภาทนายความจังหวัดนาทวี ,นายอดิศัย สินสาย อดีตเลขากรรมการบริหารสภาทนายความภาค 9 ,นายวัชรินทร์ เพ็ชรรัตน์ อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดทุ่งสง พร้อมคณะทนายความภาค 8 และภาค 9
ลงพื้นที่น้ำท่วมอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องบริโภคให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย
พร้อมตั้งคณะทำงานรวบรวมผู้เสียหายเตรียมการในการที่จะดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนทำให้เกิดความเสียหาย โดยจะให้การช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายฟรี
นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปให้กำลังใจพร้อมมอบของเครื่องบริโภคและเงินให้แก่ทนายความที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย
นอกจากนี้ สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ได้มอบข้าวสารจำนวน 10 ตัน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค มูลค่ากว่า 500,000 บาท ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อจะได้นำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย