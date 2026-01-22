﻿“บิ๊กเล็ก”แจงปม สว.กัมพูชาพาดพิงสถาบัน กต.ประท้วงแล้ว กลาโหมไม่ต้องทำอะไรเพิ่มอีก

“บิ๊กเล็ก” ชี้ สว.กัมพูชาออกจดหมายเปิดผนึกพาดพิงสถาบันฯ กต.ตอบโต้ไปแล้ว กลาโหมไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติม เชื่อคนไทยรู้ดีว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ขอไม่พูดย้ำประเด็นขึ้นมาอีก
วันนี้(22 ม.ค.) พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีสมาชิกวุฒิสภากัมพูชาเผยแพร่จดหมายเปิดผนึก มีเนื้อหาพาดพิงสถาบันกษัตริย์ไทย ทางกระทรวงกลาโหมได้พูดคุยกับรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาและคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน AOT หรือไม่ ว่า เรื่องนี้กระทรวงต่างประเทศได้ดำเนินการชี้แจงตอบโต้ไปแล้วถึงความไม่เหมาะสม
เมื่อถามว่าทางกระทรวงกลาโหมต้องดำเนินการเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ พลเอกณัฐพล กล่าวว่า ไม่จำเป็น โดยมอบให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศ
เมื่อถามว่า การกระทำของ สว.กัมพูชา ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใช่หรือไม่ พลเอก ณัฐพล กล่าวว่า แน่นอนอยู่แล้ว เชื่อว่าคนไทยทุกคนทราบดีในเรื่องนี้ ตนขอไม่พูดอะไรให้เป็นการย้ำประเด็นขึ้นมาอีก