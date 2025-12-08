กลาโหมกัมพูชาโต้กองทัพ-สื่อไทยเฟกนิวส์กล่าวหาเขมรโจมตีก่อน อ้างไทยยั่วยุหลายครั้งหวังให้เกิดเผชิญหน้า

MGR ออนไลน์ - กระทรวงกลาโหมกัมพูชาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของกองทัพไทยที่เผยแพร่โดยเพจทางการของกองทัพไทย รวมถึงสื่อไทยหลายสำนัก ที่กล่าวหาว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มการโจมตีด้วยอาวุธหนักและยุทโธปกรณ์ทำลายล้างตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย
กระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกถ้อยแถลงกล่าวหาว่าข้อกล่าวหาของไทยเป็นข้อมูลเท็จ ที่ย้ำว่ากองทัพไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีกองกำลังกัมพูชาเมื่อเวลาประมาณ 5.00 น. ของวันที่ 8 ธ.ค. 2568
ถ้อยแถลงยังระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากกองกำลังของไทยปฏิบัติการยั่วยุหลายครั้งเป็นเวลาหลายวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์เมื่อวานนี้ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยั่วยุให้เกิดการเผชิญหน้า
“ด้วยเจตนารมณ์ของการเคารพต่อข้อตกลงก่อนหน้าทั้งหมดและการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติตามกฎหมายระหว่างประเทศ กัมพูชาไม่ได้ตอบโต้ใดๆ ทั้งสิ้นระหว่างการโจมตีทั้ง 2 ครั้ง และยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและด้วยความระมัดระวังสูงสุด” กระทรวงกลาโหมกัมพูชา ระบุ
นอกจากนี้ กัมพูชาได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ได้ทราบเป็นครั้งที่ 2 และต้องการให้ AOT ดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นกลาง.