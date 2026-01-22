กองทัพเรือสกัดจับ 4 คนจีน 1 คนไทย ลอบข้ามแดน อ.โป่งน้ำร้อน จันทบุรี คาดโยงแก๊งสแกมเมอร์กัมพูชา

กองทัพเรือสกัดจับ 4 คนจีน 1 คนไทย ลักลอบเข้าเมืองด้าน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี คาดเชื่อมโยงสแกมเมอร์ในกัมพูชา
พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) โดย ฉก.นย.จันทบุรี ได้ดำเนินการลาดตระเวนและซุ่มเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบ
โดยกลางดีกของเมื่อคืนวันที่ 21 มกราคม 2569 ได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยลักลอบเดินเท้าเข้ามาในราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี รวมจำนวน 5 ราย เป็นบุคคลสัญชาติจีน 4 คน ไม่มีเอกสารหนังสือเดินทาง และบุคคลสัญชาติไทย 1 ราย ทำหน้าที่นำพาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
จากการซักถามเบื้องต้นพบว่า การลักลอบเข้าเมืองในครั้งนี้มีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์การกดดันและการปราบปรามขบวนการอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Cyber Scam) ในประเทศกัมพูชา ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบุคคลบางส่วนพยายามหลบหนีออกจากพื้นที่ผ่านแนวชายแดนธรรมชาติ
ทั้งนี้ หน่วยได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี และพนักงานสอบสวน สภ.โป่งน้ำร้อน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยการปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายอย่างเคร่งครัด เคารพสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกควบคุมตัวทุกประการ
กองทัพเรือยืนยันความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตย รักษาความมั่นคงของประเทศ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหา Cyber Scam ที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนอย่างมาก