กปช.จต. คุมเข้มชายแดนจันทบุรี จับแรงงานต่างด้าวชาวจีนเชื่อมโยงอาชญากรรมไซเบอร์–สกัดยาเสพติดข้ามแดน ปฏิเสธการใช้ชายแดนไทยกระทำผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2569 พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ดำเนินมาตรการคุมเข้มพื้นที่แนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบเข้าเมือง อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด และภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการหลอกลวงทางออนไลน์ (Cyber Scam)
โดยวันนี้ (15 มกราคม 2569) เวลา 0200 น. กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี ตรวจพบกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติจีน จำนวน 13 ราย เดินลัดเลาะในภูมิประเทศตามแนวชายแดน บริเวณบ้านสวนส้ม ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จากการตรวจสอบเบื้องต้น บุคคลทั้งหมดไม่สามารถแสดงเอกสารการเดินทางได้
ทั้งนี้ จากการซักถามเบื้องต้นทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์ (Cyber Scam) ซึ่งมีการใช้แรงงานต่างด้าวเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำผิดในประเทศเพื่อนบ้าน และใช้พื้นที่ชายแดนไทยเป็นเส้นทางหลบหนีหรือเดินทางเข้าออก เจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือได้ควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวทั้งหมดเพื่อสอบสวนขั้นต้น ก่อนประสานส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี และสถานีตำรวจภูธรสะตอน ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2569 ที่ผ่านมา กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยพยายามลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติ บริเวณริมคลองตะเคียน พื้นที่หมู่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จากการตรวจค้นพบว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย จำนวน 1 ราย พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเตรียมนำยาเสพติดข้ามไปจำหน่ายในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาและนำตัวพร้อมของกลาง ส่งสถานีตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
กองทัพเรือยืนยันว่า การปฏิบัติการทั้งสองกรณีเป็นไปตามกรอบกฎหมาย เคารพสิทธิมนุษยชน และยึดหลักความโปร่งใส โดยจะยังคง เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมชายแดน ป้องกันการลักลอบเข้าเมือง ยาเสพติด และอาชญากรรมทางไซเบอร์ทุกรูปแบบ เพื่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชน