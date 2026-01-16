วิกฤตอดอยากปะทุแรงงานเขมรนับร้อยหนีอดตายลอบเข้าไทยแต่ไม่รอด ฉก.นย.จันทบุรี

จันทบุรี – วิกฤตอดอยากปะทุ แรงงานเขมรนับร้อยหนีตาย จากบ้านเกิดลักลอบข้ามแดนเข้าไทยบริเวณพื้นที่บ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี หวังหางานทำแต่ไม่รอดสายตา ฉก.นย.จันทบุรี ที่สนธิกำลังร่วมหลายหน่วยจับกุม
วันนี้ ( 16 ม.ค.) พล.ร.ต. ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 06.00 น.ที่ผ่านมา กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ได้บูรณาการการทำงานร่วมเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี และฝ่ายปกครอง จับกุมแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา จำนวน 99 ราย เป็นชาย 52 ราย หญิง 37 ราย และเด็ก 10 ราย ลักลอบเข้ามาในประเทสไทยบริเวณพื้นที่บ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
การจับกุมดังกล่าวเป็นผลจากการลาดตระเวนและซุ่มตรวจในช่วงเวลากลางคืนอย่างเข้มงวด จนทำให้ตรวจพบกลุ่มแรงงานต่างด้าวเดินลัดเลาะผ่านภูมิประเทศตามช่องทางธรรมชาติ จึงได้เข้าควบคุมตัวและนำมาสอบสวนที่กองบังคับการ ร้อย.ทพ.นย.บ้านแหลม
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ถูกจับกุมให้การตรงกันว่า ได้เดินทางมาจากพื้นที่ตอนในของประเทศ และพยายามลักลอบออกจากกัมพูชา เนื่องจากประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ ขาดแคลนอาหาร และไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ จึงจำเป็นต้องหลบหนีเพื่อเอาชีวิตรอด
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวทุกคนตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ก่อนนำส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี และสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลง ดำเนินคดีตามกฏหมายก่อนผลักดันออกนอกประเทศต่อไป
สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน ที่หน่วยงานความมั่นคงของไทยยิ่งต้องเฝ้าระวังและควบคุมอย่างเข้มงวด