ตม.กาญจนบุรี ไล่สกัดรถตู้ขนแรงงานเถื่อน รวบเมียนมาอัดแน่น 48 ราย คนขับไทยรับสารภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี – ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี (ตม.จว.กาญจนบุรี) สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไล่ติดตามและสกัดจับรถยนต์ตู้ต้องสงสัยลักลอบขนคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สามารถจับกุมแรงงานชาวเมียนมาได้รวม 48 ราย พร้อมคนขับรถชาวไทย ขณะลำเลียงแรงงานผ่านพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร., พล.ต.อ.สําราญ นวลมา รอง ผบ.ตร./ผอ.ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปชก.ตร.), พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จตช./ผอ.ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศตคม.ตร.), พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ได้สั่งการให้ สตม. สกัดกั้น ตรวจสอบ ระดมจับกุมคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทย รวมทั้งให้ดำเนินการตรวจสอบ ชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุ หรือโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิด

ล่าสุดวันนี้ ( 18 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.กาญจนบุรี ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการขนแรงงานต่างด้าว จึงเฝ้าติดตามรถยนต์ตู้ต้องสงสัย ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว ทะเบียนกรุงเทพมหานคร

กระทั่งสามารถสกัดจับรถคันดังกล่าวได้บริเวณริมถนนหมายเลข 323 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจสอบพบ นายวัชรศักดิ์ ปรินแคน อายุ 40 ปี สัญชาติไทย เป็นผู้ขับขี่ และภายในห้องโดยสารพบกลุ่มบุคคลลักษณะเป็นคนต่างด้าวจำนวนมาก ถูกลำเลียงมาอย่างแออัด

จากการตรวจสอบเอกสารประจำตัว พบว่าคนต่างด้าวทั้งหมดไม่สามารถแสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ได้ ให้การรับว่าเป็นบุคคลสัญชาติเมียนมา รวมทั้งสิ้น 48 ราย แบ่งเป็นชาย 26 ราย หญิง 17 ราย และผู้ติดตามอีก 5 ราย เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดไว้ดำเนินคดี

เบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจัดทำบันทึกการจับกุม ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ลาดหญ้า ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเตรียมขยายผลสอบสวนถึงเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการ

ทั้งนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ย้ำว่า จะเดินหน้ากวดขัน ตรวจสอบ และปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับคนต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติ หากประชาชนพบเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ หรือผ่านเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ










