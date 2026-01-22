ข่าวดี! กรมศิลป์เตรียมบูรณะปราสาทตาควาย ค้ำยันชั่วคราวกันพังถล่ม-ลำเลียงซากหินไปตรวจสอบ

สำนักงานศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา เข้าตรวจสอบปราสาทตาควาย ทำเสาค้ำยันป้องกันพังถล่ม พร้อมนำซากหินออกมาตรวจสอบก่อนบูรณะซ่อมแซมต่อไป เตือนห้ามเข้าใกล้คัวปราสาทเพราะอาจพังถล่มได้
วันนี้(22 ม.ค.) เพจ “กองทัพภาคที่ 2” โพสต์ข้อความรายงานว่า กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับสำนักงานศิลปากร ที่ 10 นครราชสีมา เข้าดำเนินการตรวจสอบปราสาทตาควาย ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โดยนายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ได้แจ้งว่าจะนำผลการตรวจสอบเข้าเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อหารือ รวมถึงขออนุมัติการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยในระหว่างนี้ได้ทำการค้ำยันโบราณสถาน เพื่อป้องกันการพังทลาย อีกทั้งยังได้เปิดเส้นทางไปจนถึงตัวปราสาท เพื่อทำการลำเลียงซากหินที่พังถล่ม ออกมาตรวจสอบสภาพ แล้วจึงจะทำการบูรณะ ซ่อมแซม ในลำดับต่อไป
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ได้รับคำแนะนำจาก ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรฯ ทราบว่า ให้ระมัดระวัง ห้ามเข้าไปอยู่ในตัวปราสาท และให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ตัวปราสาทเพราะตัวปราสาทไม่แข็งแรงอาจจะพังถล่มได้