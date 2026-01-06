อดีตผู้สมัครทูตสหรัฐฯในไทย ร้อง "ทรัมป์" อ้างไทยถล่มกัมพูชา เรียกค่าฟื้นฟูโหด 9.4 ล้านล้าน

"9.4 ล้านล้านบาท" คือตัวเลขความเสียหายที่ 'ลีวูด ภู' อ้างว่ากัมพูชาต้องแบกรับจากการรุกรานของไทย! พร้อมจดหมายด่วนถึง 'โดนัลด์ ทรัมป์' แฉยับไทยถล่มลึก 60 ไมล์ ทำลายโรงพยาบาลและมรดกโลก พร้อมอ้อนผู้นำสหรัฐฯ ส่งบริษัทอเมริกันเข้ากู้วิกฤตฟื้นฟูประเทศ
เมื่อวันที่ 5 ม.ค. เพจ “Leewood Phu” ของ นาย "ลีวูด ภู" อดีตผู้สมัครทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ออกมาโพสต์ภาพจดหมายที่เขียนถึงประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ภายใต้หัวข้อ “การฟื้นฟูประเทศกัมพูชาหลังการรุกรานของไทยในปี 2025” โดยมีใจความสำคัญกล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของไทยสร้างความเสียหายอย่างหนัก พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณะซ่อมแซม
นายลีวูดเริ่มต้นด้วยการสดุดีความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และการรักษาสันติภาพโลก โดยระบุว่าความคิดริเริ่มดังกล่าวสมควรได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
นายลีวูดอ้างว่า เหตุการณ์ความขัดแย้งในปี 2025 ได้บานปลายจนกลายเป็นการ "รุกราน" โดยระบุว่ากองทัพไทยได้ปฏิบัติการรุกล้ำลึกเข้าไปในดินแดนกัมพูชากว่า 60 ไมล์ มีการระดมทิ้งระเบิดและโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายพลเรือน
จดหมายระบุว่า การโจมตีส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ไม่ใช่เป้าหมายทางทหาร ได้แก่ โรงพยาบาล, โรงเรียน, ย่านที่พักอาศัย, ศาสนสถาน รวมถึงสถานที่มรดกโลก ซึ่งนายลีวูดยืนยันว่ามีหลักฐานบันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้และสามารถตรวจสอบได้ผ่านช่องทางทางการทูต
มีการประเมินตัวเลขเบื้องต้นสำหรับงบประมาณในการบูรณะและฟื้นฟูประเทศกัมพูชาหลังเหตุการณ์ดังกล่าว อยู่ที่ประมาณ 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 9.4 ล้านล้านบาท) เพื่อซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและเยียวยาผลกระทบต่อประชาชน
ในช่วงท้าย นายลีวูดได้ขอคำแนะนำจากประธานาธิบดีทรัมป์ เกี่ยวกับรายชื่อบริษัทอเมริกันที่มีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เพื่อให้เข้ามาดำเนินภารกิจสำคัญนี้ในกัมพูชา
ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาดังกล่าวยังถือเป็นเพียงการเปิดเผยฝ่ายเดียวจากนายลีวูด ภู และยังไม่มีท่าทีตอบรับอย่างเป็นทางการจากทำเนียบขาวหรือรัฐบาลไทยต่อประเด็นนี้