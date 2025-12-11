สำนักศิลปากรที่10 โคราช ยืนยัน “ปราสาทตาควาย” ซ่อมแซมได้ รวมทั้งปราสาทคนา-ตาเมือนธม

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - สำนักศิลปากรที่10 โคราช ยืนยัน ปราสาทตาควาย บูรณะซ่อมแซมให้กลับมาเหมือนเดิมได้ แต่ต้องรอสถานการณ์สงบก่อน รวมทั้งปราสาทคนา ปราสาทตาเมือนธม ที่ได้รับความเสียหายจากสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา
วันนี้ (11 ธ.ค.68) นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการ (ผอ.) สำนักศิลปากรที่10 นครราชสีมา ซึ่งรับผิดชอบดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ เขตจังหวัดอีสานใต้ประกอบด้วย สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมาและชัยภูมิ ได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่ปราสาทตาควาย อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ถูกทหารกัมพูชาใช้เป็นบังเกอร์เพื่อสู้รบกับ ทหารไทยและได้รับความเสียหายจากการโจมตี
โดยนายทศพร เปิดเผยว่า เท่าที่ดูภาพปราสาทตาควาย สภาพปัจจุบันนี้สวนยอดของปราสาทนั้นพังทลายลงมาแล้วจากความรุนแรงของสงครามที่มีการยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการบูรณซ่อมแซมนั้นทางกรมศิลปากรได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบโบราณสถานที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากภาวะการสู้รบระหว่างไทย - กัมพูชา เพียงแต่ในตอนนี้สถานการณ์ตามแนวชายแดนนั้นยังไม่สงบจึงยังเข้าไปตรวจสอบไม่ได้
หากสถานการณ์สงบแล้วทางคณะกรรมการจึงจะสามารถเข้าไปตรวจสอบโดยละเอียดและนำมาประเมินในการบูรณซ่อมแซม เท่าที่เห็นจากข่าวนั้นคาดว่าน่าจะมีปราสาทตาเมือนธม ปราสาทคนา ที่คาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากการปะทะในครั้งนี้
นายทศพร เปิดเผยอีกว่า สำหรับปราสาทตาควาย นั้นสามารถบูรณะซ่อมแซมให้กลับมาเหมือนเดิมได้เพราะเท่าที่ผ่านมานั้นโบราณสถานหลายแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบนั้นก็พังทลายมากกว่าปราสาทตาควายเสียอีก ซึ่งขั้นตอนในการบูรณะก็เหมือนกับการบูรณะโบราณสถานอื่นๆ คือเริ่มตั่งแต่การขุดค้น การทำแบบ การทำรูปแบบรายการเพื่อการบูรณะและนำไปสู่ขั้นตอนการบูรณะซ่อมแซม จึงขอยืนยันว่าการบูรณะซ่อมแซมปราสาทตาควายนั้นสามารถทำได้แต่ต้องรอให้สถานการณ์สงบเสียก่อน