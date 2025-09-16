"ปลัดป๊อบ" เดินสายไหว้เจ้า จ่อ"ต่ออายุสัญญาเช่าที่ดิน" 674 ศาลเจ้าทั่วประเทศ คาดเตรียมบูรณะ หลังพบมี บัญชีฝาก ปค.กว่า 1 พันล้าน

"ปลัดป๊อบ" เดินสายไหว้เจ้า จ่อเดินหน้า "ต่ออายุสัญญาเช่าอาคาร" ที่ดินศาลเจ้า 674 แห่ง ทั่วประเทศ คาดเตรียมบูรณะซ่อมแซมอาคารศาลเจ้า ทั่วประเทศ ในความปกครองของ ปค. เผยจำนวนเงินฝาก เข้าบัญชี ปค. รวมกว่า 1,183 ล้านบาทเศษ ใน 8 จังหวัด กทม. 866 ล้าน โคราช 123 ล้าน สมุทรสาคร 67 ล้าน
วันนี้ (16 ก.ย. 68) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้า นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจเยี่ยมศาลเจ้า "เล่าปุนเถ้ากง" บนพื้นที่ ตรอกโรงโดม ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานราชการ ระเบียบ มท.ว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463 เพื่อกำหนดการบริหารจัดการ
ปลัด มท. นั่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจตราสอดส่องกิจการต่าง ๆ ของศาลเจ้า ครั้งที่ 2/2568 มีการพิจารณาประเด็นการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารและที่ดิน การพิจารณายกเว้นค่าปรับในการต่ออายุสัญญา การบูรณะซ่อมแซมอาคารศาลเจ้า ทั่วประเทศ ในความปกครองของกรมการปกครอง 674 แห่ง
รวมทั้งการใช้เงินฝากที่เก็บรักษาไว้กับกรมการปกครอง ตลอดจนการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายจากดอกผลเงินฝากของศาลเจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เฉพาะประเด็นการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารและที่ดินของศาลเจ้า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมการปกครอง เคยมีหนังสือซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขอเช่าหรือขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารหรือที่ดินของศาลเจ้า ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
"ให้เป็นไปตามข้อ 5 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงินของศาลเจ้า พ.ศ. 2520 กําหนด ว่าด้วยการปฏิบัติงานทะเบียนศาลเจ้า การขอเช่า หรือขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารหรือที่ดินของศาลเจ้า ให้แจ้งศาลเจ้าในพื้นที่รับผิดชอบถือเป็นแนวทางปฏิบัติ"
ให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานทะเบียนศาลเจ้า เช่นการรับเรื่องเช่าศาลเจ้า แผนผังที่ตั้งศาลเจ้าและอาคารหรือที่ดินที่จะขอเช่า ภาพถ่ายอาคารหรือที่ดินที่จะขอเช่า เป็นต้น
ที่ประชุม ยังรับทราบจำนวนเงินฝากที่เก็บรักษาไว้กับกรมการปกครอง ประจำเดือน ส.ค.2568 รวมกว่า 1,183 ล้านบาทเศษ ใน 8 จังหวัด
ประกอบด้วย กทม. 866 ล้านบาทเศษ กาญจนบุรี 52 ล้านบาทเศษ กำแพงเพชร 7 ล้านบาทเศษ นครราชสีมา 123 ล้านบาทเศษ ปทุมธานี 56 ล้านบาทเศษ ประจวบคีรีขันธ์ 5 ล้านบาทเศษ ปัตตานี 3 ล้านบาทเศษ และสมุทรสาคร 67 ล้านบาทเศษ
สำหรับ คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบกิจการศาลเจ้าทั่วราชอาณาจักร โดยมีอำนาจหน้าที่ ครอบคลุมถึงการอนุญาตและสั่งการเกี่ยวกับการบูรณะซ่อมแซมอาคาร การจัดหาผลประโยชน์ การบริหารจัดการด้านการเงิน
การเช่าที่ดินและอาคาร รวมถึงกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาลเจ้า เพื่อให้ศาลเจ้าทั่วประเทศดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ.