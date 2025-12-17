รมว.วัฒนธรรม ชี้ต้นเหตุปราสาทตาควายพัง เหตุเขมรใช้เป็นฐานทหาร ก่อนเบี่ยงเบนกล่าวหาไทย

รมว.วัฒนธรรม เปิดต้นเหตุ กัมพูชา ดึงดราม่าฟ้องโลกป้ายสีไทย ทำปราสาทตาควายเสียหายทั้งที่เพิ่งยึดคืนไม่กี่วัน คือเขมร ใช้เป็นฐาน-บังเกอร์-วัตถุประสงค์ทางการทหาร ย้ำ ต้องทำให้เป็น ‘โบราณสถาน’ จริงๆ เผยรอ ’ฝ่ายความมั่นคง‘ เคลียร์ไฟเขียวเข้าสำรวจพื้นที่ก่อนบูรณะใหม่ การันตีเทคนิคซ่อมแซมทำได้ไม่ซับซ้อน ยันแจงกลับทุกเวทีโลกยึดข้อเท็จจริง-หลักสากลตอบโต้
วันที่ 17ธ.ค.2568 เมื่อเวลา11.30น. ที่พรรคภูมิใจไทย(ภท.) น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าภายหลังที่กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปกรรมของกัมพูชา ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ ร่วมประณามไทย ที่ทำลายปราสาทตาควายจนเกิดความเสียหาย จากเหตุปะทะกันระหว่างไทย-กัมพูชา ทางกระทรวงวัฒนธรรมไทยจะดำเนินการอย่างไรว่า เบื้องต้นต้องเรียนว่าไม่ใช่การโจมตี ประเทศไทยในการดำเนินการใดๆต้องยึดหลักสากล และความมั่นคงของประเทศเป็นหลัก การที่โบราณสถานดังกล่าวถูกทำลายเบื้องต้นเรายังไม่ทราบสาเหตุว่าถูกทำลายมาตั้งแต่ก่อนเกิดปะทะหรือไม่ อย่างทุกคนทราบปราสาทตาควายประเทศไทยเพิ่งได้ยึดคืนมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา การยึดคืนเพื่อต้องการพิสูจน์ว่าเมื่อโบราณสถานอยู่ในเขตอธิปไตยไทย เรามีการวางแผนงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซม ไม่ได้ใช้โบราณสถานเป็นบังเกอร์ หรือเป็นวัตถุประสงค์ทางการทหาร เราจะทำโบราณสถานให้เป็นโบราณสถานจริงๆ และมีการบูรณะซ่อมแซม
“ในเรื่องการบูรณะซ่อมแซม เบื้องต้นทางกรมศิลปากรยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ไปเพื่อทำการสำรวจได้ แต่เทคนิคการซ่อมแซมไม่ได้มีความซับซ้อน กรมศิลปากรมีศักยภาพพอในการบูรณซ่อมแซม คาดว่าน่าจะใช้ระยะเวลาไม่นาน” รมว.วัฒนธรรม กล่าว
เมื่อถามว่าบริเวณพื้นที่รอบๆประสาทตาควายยังมีทุ่นระเบิดอยู่ ทำให้ยังไม่ปลอดภัย จะต้องรอความชัดเจนจากกองทัพไทยอย่างไร น.ส.ซาบีดา กล่าวว่า ต้องรอฝ่ายความมั่นคง ให้คำยืนยันว่าเราสามารถที่จะเข้าไปสำรวจเพื่อทำการบูรณะซ่อมแซมได้ ดังนั้นจะต้องมีการเคลียร์พื้นที่ด้วยความสงบเรียบร้อย ถึงจะเข้าไปสำรวจได้
เมื่อถามถึงกรณีที่ทางทหารกัมพูชาเข้าไปในบริเวณตัวปราสาทตาควาย แล้วใช้เป็นฐานต่อสู้กับทหารไทย เราจะมีการทำหนังสือประท้วงหรือไม่ เนื่องจากกัมพูชาก็ใช้เรื่องนี้ในการโจมตีไทย น.ส.ซาบีดา กล่าวว่า ขอย้ำว่าการที่เราจะทำอะไร ต้องยึดหลักสากล และข้อมูลข้อเท็จจริงรอบด้าน ต้องดูวัตถุประสงค์ด้วย ขณะนี้เรากำลังพูดถึงปลายเหตุจนลืมไปว่าต้นเหตุของการที่โบราณสถานถูกทำลาย คือกัมพูชาใช้ปราสาทตาควายเป็นฐาน หรือบังเกอร์ คือเป็นวัตถุประสงค์ทางการทหาร เป็นเหตุให้ไทยต้องมีการป้องกันตัวเพื่อปกป้องชีวิตประชาชน อธิปไตย และทหาร ซึ่งเราใช้ทุกเวทีในการตอบโต้ในระดับเวทีโลก หรือเวทีนานาชาติให้ครบถ้วน อย่างการประชุมยูเนสโกล่าสุดเราก็มีการตอบโต้โดยยึดหลักเหตุและผล
เมื่อถามว่าในการบูรณะซ่อมแซม เราจะใช้ซากเดิมในการบูรณะ หรือใช้วัสดุใหม่เข้ามาเสริมในการบูรณะรมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ขณะนี้มีเทคนิคใหม่ๆในการซ่อมแซม โดยที่รูปแบบยังเหมือนเดิม ทางกรมศิลปากรมีการศึกษาไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนจะดำเนินการอย่างไร ต้องมีการเข้าไปสำรวจก่อน