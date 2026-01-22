ดราม่าสนั่น! "เพชร-น็อต" ปะทะคารมงบทหาร เพจดังชี้เป้าถามผิดจุด ย้ำโลกเปลี่ยนถ้าไม่ล้ำสมัยก็ถูกข่ม

เลิกหลงประเด็นงบกองทัพ! เพจ A Broad Vot สวนกลับตรรกะเปรียบเทียบไทย-สหรัฐฯ หลังดราม่า 'เพชร-น็อต' ชี้โลกเข้าสู่ยุคสงครามไซเบอร์และโดรน ถ้ากองทัพไทยยังติดกับดักยุคสงครามเย็น จะกลายเป็นช่องโหว่ให้ถูกข่มเหง ย้ำกองทัพต้องทันสมัย ไม่ใช่เพื่อรบกับใคร แต่เพื่อไม่ให้ใครกล้าแตะ
จากกรณีมีภาพ เพชร-กรุณพล เทียนสุวรรณ และ น็อต-วรฤทธิ์ เฟื่องอารมณ์ มีการกระทบกระทั่งกันหลังจบรายการ "แฉ" เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2569 โดยในบางช่วงบางตอนมีการปะทะคารมกันในเรื่องงบของกองทัพ ที่ "น็อต วรฤทธิ์" กล่าวว่า "ในขณะที่อเมริกาเพิ่มเงินไปสนับสนุนทหาร" ด้าน "เพชร-กรุณพล" ก็สวนว่า แต่งบประเทศเรามีเหมือนอเมริกาไหม
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 ม.ค. เพจ "A Broad Vot" ซึ่งมีผู้ติดตามเกือบ 2 หมื่นคน ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ชี้ สหรัฐฯ เพิ่มงบประมาณกลาโหม ไม่ใช่การเรียกร้องให้ไทยมีงบเท่าสหรัฐฯ แต่เป็นการชี้ให้เห็น "แนวโน้มโลก" ที่อันตรายขึ้น หากไทยไม่พัฒนากองทัพให้ทันสมัยจะเสียอำนาจต่อรองและเสี่ยงต่อการถูกรุกราน ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"อเมริกาเพิ่มงบกลาโหมทุกปี เพราะโลกอันตรายขึ้นเราจึงต้องเสริมกองทัพ อีกฝ่ายย้อนกลับว่า งั้นเรามีงบเท่าอเมริกาไหม ฟังเผิน ๆ เหมือนตอบโต้ได้ ถึงพริพถึงขึง แต่จริง ๆ แล้วนี่คือการ เปลี่ยนสนามคำถามผิดจุด
ประเด็นแท้จริงคือ...ระดับภัยคุกคามเพิ่มขึ้นหรือไม่ และกองทัพเราพร้อมรับมือหรือยัง ไม่ใช่..เรามีเงินเท่าอเมริกาไหม การยกอเมริกามาเป็นตัวอย่าง มีความหมายเชิง แนวโน้มโลก ไม่ใช่เชิง ตัวเลขงบ การย้อนว่า...เรามีเงินเท่าอเมริกาไหม
คือ Straw Man คือการสร้าง คู่เปรียบเทียบปลอมๆขึ้นมา ไม่มีใครบอกว่า ไทยต้องมีงบ 800,000 ล้านดอลลาร์
แบบสหรัฐ โลกกำลังกลับสู่ยุคการแข่งขันกำลังทหาร ประเทศที่ไม่พัฒนา จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง แต่ฝ่ายโต้แย้งทำให้ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายกำลังเรียกร้องงบระดับจักรวรรดิ์ ทั้งที่จริง ๆ คือเรียกร้อง...การไม่ปล่อยให้กองทัพล้าสมัย ประเทศเล็กก็ต้องพัฒนากองทัพ ไม่ใช่เพราะจะสู้สหรัฐ แต่เพราะจะ ไม่ถูกข่ม
ดูประเทศเล็กที่จริงจังกับกลาโหม อย่วงสิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ อิสราเอล ฟินแลนด์ ฯลฯ ไม่มีประเทศไหนที่มีงบใกล้สหรัฐเลย แต่ทุกประเทศมี กองทัพทันสมัยและ น่าเกรงขามเมื่อเทียบกับขนาดตนเอง เพราะสิ่งที่ป้องกันการถูกรุกราน ไม่ใช่ตัวเลขงบ แต่คือ...ความสามารถในการ ทำให้ผู้คิดรุกรานต้อง จ่ายแพงเกินคุ้มที้จะบุก การขัดขวางไม่ให้เกิดการกระทำ โดยอาศัยความกลัวต่อ ผลตามมา ที่รุนแรง ทำให้รัฐ..ลังเลที่จะลงมือทำ
โลกปัจจุบัน นั้นประเทศที่ไม่อัปเกรด จะกลายเป็นช่องโหว่ ยุคนี้ภัยคุกคามไม่ใช่แค่รถถังกับปืน แต่มีทั้ง โดรน ไซเบอร์ ดาวเทียมม่ สงครามข้อมูล ขีปนาวุธแม่นยำสูง ถ้ากองทัพยังติดกับดักแบบ ยุคสงครามเย็น ต่อให้ไม่แพง ก็ ไม่ทันเกมแน่ๆ การอ้าง อเมริกาเพิ่มงบ คงไม่ได้แปลว่า เราต้องใช้เงินเท่าเขา แต่แปลว่า โลกกำลังอันตรายขึ้น ประเทศที่ไม่พัฒนา จะเสียอำนาจต่อรอง ดังนั้นคำถามที่ถูกต้องไม่ใช่ เรามีเงินเท่าอเมริกาไหม แต่คือ กองทัพเราพร้อมพอจะ ไม่ให้ใครกล้ารังแกหรือยีงงง แหม่ ...มันน่านัก"