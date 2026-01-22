"เคนโด้" เล่าเบื้องหลัง "น็อต" ฟิวส์ขาด ชี้เป็นการปกป้องหัวใจตัวเอง "เพชร" พูดพาดพิงสิ่งที่รัก

"เคนโด้" เล่าเบื้องหลัง "น็อต วรฤทธิ์" ฟิวส์ขาด ไม่ใช่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญ แต่เป็นการปกป้องหัวใจตัวเอง "เพชร การุณพล" พูดพาดพิงสิ่งที่รัก หลายประโยคเชิงขนลุกทุกคนในสตูได้ยิน
วันนี้ (22 ม.ค. 2569) จากกรณีมีภาพ เพชร-กรุณพล เทียนสุวรรณ และ น็อต-วรฤทธิ์ เฟื่องอารมณ์ มีการกระทบกระทั่งกันหลังจบรายการ "แฉ" เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2569 โดยในรายการมีการถกเถียงกันในปมแก้ไขรัฐธรรมนูญ จนทำให้เข้าใจกันว่าเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง
แต่ล่าสุด นายเกรียงไกรมาศ พจนสุนทร หรือ เคนโด้ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ซึ่งเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ชี้แจงว่า ...
บิดเบือนมาก ข่าวต่าง ๆ ผมจะพิมพ์เล่าเหตุการณ์หลังจอทั้งหมด ว่าเกิดอะไรขึ้น จะได้ตาสว่าง !!!
ผมยังอึ้งกล้าพาดพิง..... ขนาดนี้ หลังจอนี่คือ โหกล้ามาก พี่น็อตกำลังปกป้องใจเขา เลยของขึ้น ทางนั้นพูดจาไม่โอเค........
มารยาท ไปถามทุกพรรคดูว่าพรรคไหนไม่มีมารยาท พูดไปเรื่อยใช้เวลาเกิน ไม่สนพิธีกรให้หยุดจะพูดแต่เรื่องตัวเอง แตกแล้ว 1 ไปจับเวลาดูว่าพรรคนั้นใช้เวลาเกิน และ มารยาทพาดพิงไม่มี พาดพิงแบบไม่รู้จริง ผมถึงต้องตอบโต้ทันที
พาดพิงที่ื1 พาดพิงทุกพรรคว่าไม่มีพรรคไหนทำเรื่องคอร์รัปชั่นจริงจัง เคลมสุดๆ ผมถึงต้องขอพูด รวมไทยสร้างชาติเราแก้วิกฤตชาติคดีใหญ่ๆมาเยอะ ทั้งโฮปเวลล์ ค่าโง่ 2 หมื่นล้าน และคดีใหญ่ๆทำมาเยอะเรามีนโยบายประหารคนโกงด้วยซ้ำ รวมทั้งประวัติท่านพีระพันธุ์ 30 ปี ไม่มีประวัติทุจริต ผมไม่ทนการพาดพิงเหมารวมแบบนี้ มันไม่สร้างสรรค์ ควรพูดเรื่องของตนเอง
พาดพิงที่ 2 คุณพีระพันธุ์เจรจานายทุนพลังงานไม่ได้และชี้ไปในทางท่านไม่มีผลงานเป็นรูปธรรม ผมถึงกับเอาแผ่นพับให้ พี่มดดำอ่าน 1 หน้า ลดค่าไฟ2ปี 2.7 แสนล้าน ตรึงราคาแก๊ซ รื้อต้นทุนน้ำมัน (ดูแผ่นพับในคอมเมนต์) อันนี้ทางเพื่อไทยก็เสริมต่อเพราะเคยทำงานกับคุณพีระพันธุ์ เรื่ิองพลังงาน
พาดพิงที่3 เขาบอกว่ารวมไทยสร้างชาติใช้ภาษีมาอุดค่าพลังงาน ผมสวนทันทีไม่รอยกมือ เพราะมันคือการใส่ร้าย ใส่ความชัดเจน การลดค่าพลังงานทั้งหมด คุณพีระพันธุ์ลดจากกลไก จากการรื้อต้นทุน รื้อระบบ มิใช่เอาเงินภาษีมาลดค่าพลังงาน อันนี้ผมต้องสวน ( เขาจะพยายามให้ผมเป็นคนไร้มารยาท)
ถ้าต้องพูดทันทีที่มี Fake News ก็ต้องสวนครับ
เพจบางเพจไม่รู้จริงว่าสถานการณ์ในสตู ใครไร้มารยาท จนทุกพรรคแทบไม่ได้พูด จะเชิญมานั่งฟังเขาทำไม ก็เชิญมาคนเดียวได้นะครับ ให้เขาพูดคนเดียว เพราะการรับฟังผู้อื่นน่าจะยากแล้วครับ
ส่วนหลังรายการจบ มีการทะเลาะวิวาทกันจริง แต่ไม่ใช่เพจต่าง ๆ ลงว่าเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
แต่เป็นประเด็นอื่นที่พี่น็อตเขารักของเขา ผมได้ยินกับหูหลายประโยคเชิงขนลุก ผมเข้าใจพี่น็อตเพราะแกกำลังปกป้องหัวใจของแก ส่วนอีกฝั่งพูดอะไรผมไม่ขอลงไว้ เพราะทุกคนในสตูได้ยิน และทุกพรรคพยายามเดินหนี จากเหตุการณ์นี้
การเมืองสร้างสรรค์จะเกิดขี้นได้ไหม เมือจบรายการ มีคนบอกว่า พวกที่นั่งในสตูเคยเป็นรัฐบาล เคยทำอะไรได้มั้ย ต้องเลือกเขาอย่างเดียว ทำไมไม่บอกข้อดีตนเอง แขวะจนดอกสุดท้าย !!!!
#รวมไทยสร้างชาติ #รวมไทยสร้างชาติเบอร์6 #พีระพันธุ์สาลีรัฐวิภาค #กา6ไม่โกหก #อีสานต้องดีกว่านี้ #บักเคนโด้
ผลิตโดย นาย เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร
35/3 ซอยอารีย์ 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
จำนวน 1 โพสต์ ตามวันและเวลาที่ปรากฎ