เคนโด้ความสุขคนอีสาน หาเสียงแบบจ๊วดๆ ชาวบ้านมักหลายนโยบายลดค่าไฟ รวมไทยสร้างชาติ

เคนโด้ เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร รองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรค นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ให้ลงพื้นที่หาเสียงในภาคอีสานภายใต้แคมเปญ คาราวานอีสานต้องดีกว่านี้ มุุ่งเน้นนำนโยบายลดต้นทุนชีวิตนั่นคือการมัดรวมค่าพลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน แก๊ซ ราคาต้องลดลง คุณพีระพันธุ์ทำได้และทำมาแล้ว ในขณะที่เป็นรัฐมนตรีพลังงาน ลดค่าไฟไปกว่า 2.7 แสนล้านบาท วันนี้ขอทำต่อ ลดต่อ
บรรยากาศลงพื้นที่ม่วนซื่นถูกใจคนอีสาน เคนโด้เว้านัวหัวม่วน นโยบายแบบถึงตัวชาวบ้าน ทั้งกอด ทั้งหอม มั่นใจเคนโด้ พาคนอีสานอยู่ดีกินดี ภาพที่เห็นคือเคนโด้บุกทุกที่ อธิบายนโยบายแบบกันเอง โดยเริ่มจากจังหวัดหนองคาย ตลาดโพธิ์ชัย พบปะพ่อค้าแม่ค้า ถูกใจนโยบายลดค่าไฟ 3.3 บาทต่อหน่วย น้ำมันเบนซิน-ดีเซล 25 บาทต่อลิตร ตรึงราคาแก๊ซ ชาวบ้านทั้งกอด ทั้งหอมแก้มเคนโด้ทั้งตลาดเป๋นการฝากความหวังช่วยคนอีสาน อยากให้เคนโด้เข้าสภาเป็นปากเป็นเสียง และยังได้เดินหาเสียงในหลายจุดทั้งตลาดท่าเสด็จ ลานพญานาค ได้ผลตอบรับที่ดีมาก ประชาชนขานรับนโยบายลดค่าพลังงาน รวมทั้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,500 บาท
จากหนองคายมุ่งสู่อุดรธานี ขึ้ยรถแห่รอบเมือง เดินหาเสียงในจุกสำคัญ อาทิ ตลาดเทศบาล1 พบแม่ค้า พ่อค้า และประชาชนที่มาซื้อของ จุดนี้ทำให้เคนโด้สุดประทับใจหัวหน้าตลาดวิ่งมากอดมาฝากความหวังว่าตลาดนี้กาเบอร์6 บัตรสีชมพูทั้งตลาด มัก ลุงพีร์ หัวหน้าพรรค เฮ็ดจริงทำจริง ช่วงเย็นเปิดเวทีปราศรัยย่อยที่ หนองประจักษ์ ได้รับความสนใจอย่างมาก ด้วยลีลาการปราศรัยแบบถึงลูกถึงคน แฉทุนพลังงานครอบงำประเทศ ประชาชนไม่ควรอดทนกับสิ่งนี้ มั่นใจพีระพันธุ์ทุบทุนพลังงานประชาชนจ่ายน้อยลงเหลือเงินมากขึ้น ปัญหาสแกมเมอร์และการ
ฟอกเงิน สะท้อนทุนเทาครอบงำการเมือง? พร้อมไลฟ์สดคนดูถึง10,000 คน
และยังได้พบปะผู้สูงอายุในชุมชนพาสุขมั่นคง เว้านโยบายเบี้ยยังชีพ1,500 บาท พ่อตู้แม่ตู้มักหลายช่วยประคองชีวิตในแต่ละเดือน ตลอดทั้งเดือนมกราคม เคนโด้ยังคงเดินสายพบปะคนอีสานในหลายจังหวัดเพื่อเว้านโยบายให้เข้าถึงคนอีสานเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไปด้วยกัน มาสร้างสังคมน่าอยู่ไม่ใช่สังคมที่ต้องอยู่