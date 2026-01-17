xs
xsm
sm
md
lg

"พีระพันธุ์" นำทัพ รทสช.ปล่อยคาราวานล่องใต้ 'รถเมล์สาย 6' ขนความหวัง "ปักษ์ใต้ต้องดีกว่านี้"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"พีระพันธุ์" นำทัพ รทสช.ปล่อยคาราวานล่องใต้ 'รถเมล์สาย 6' ขนความหวัง "ปักษ์ใต้ต้องดีกว่านี้" เพื่อพี่น้องชาวใต้อยู่ดีกินดี

วันที่ 17 มกราคม 2569 ณ สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ นายนราพัฒน์ แก้วทอง พันเอกเฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา รองหัวหน้าพรรค นายปรากรมศักดิ์ ชุณหะวัณ กรรมการบริหารพรรค นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ และนายอดิศร โพธิ์อ่าน รองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ ร่วมกันแถลงความพร้อมเดินหน้าการเมืองเชิงรุก ปล่อยขบวนคาราวาน "ปักษ์ใต้ต้องดีกว่านี้" หาเสียงทั่ว 14 จังหวัดภาคใต้ ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักของกองเชียร์ที่มารอต้อนรับอย่างเนืองแน่น

นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า การปล่อยขบวนคาราวานครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการลงพื้นที่ภาคอีสานที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยม ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งก่อนพรรครวมไทยสร้างชาติได้รับคะแนนนิยมเกือบ 8 แสนคะแนนในภาคอีสานและได้จำนวน สส. เกินความคาดหมาย เนื่องจากประชาชนเชื่อมั่นในนโยบายของพรรค อาทิ นโยบายด้านการเกษตรและสวัสดิการถ้วนหน้า 1,500 บาท


นายพีระพันธุ์ ได้ย้ำถึงผลงานการบริหารกระทรวงพลังงานตลอด 2 ปีที่ผ่านมาว่าสามารถช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า 2.7 แสนล้านบาท

"ตอนผมเป็นรัฐมนตรี สามารถตรึงราคาแก๊สไว้ที่ 423 บาท แม้ต้นทุนจะสูงกว่าตอนนี้ แต่ปัจจุบันต้นทุนลดลงเหลือ 20 บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายกลับพุ่งสูงขึ้น หากพรรครวมไทยสร้างชาติได้กลับมาบริหารประเทศ ยืนยันว่าสามารถทำให้ราคาแก๊สหุงต้มเหลือเพียง 360 บาทต่อถัง" นายพีระพันธุ์ กล่าว
.
นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำถึงการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ โดยเฉพาะนโยบาย "คุกกลางทะเล" จัดการผู้กระทำผิดขั้นร้ายแรง ซึ่งได้รับความสนใจและเสียงตอบรับอย่างมากจากประชาชนในหลายพื้นที่


นายพีระพันธุ์ ยังยืนยันว่าไม่ได้เสียดายตำแหน่งที่พ้นมา แต่เสียดายโอกาสในการช่วยเหลือประชาชน พร้อมประกาศจุดยืนของพรรครวมไทยสร้างชาติ คือ การทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวแอบแฝง
"นโยบายหาเสียงใครก็พูดได้ แต่สำคัญคือทำได้หรือไม่ และที่สำคัญที่สุดคือ ใครก็ซื้อผมไม่ได้ นอกจากผลประโยชน์ของประชาชน กาเบอร์ 6 จะไม่มีวันผิดหวัง มาร่วมกันแก้วิกฤตประเทศไปด้วยกัน" นายพีระพันธุ์ กล่าว

นอกจากนี้นายพีระพันธุ์และทีมผู้บริหารพรรครวมไทยสร้างชาติ ยังได้ร่วมถ่ายรูปกับ "รถเมล์แห่งความหวัง" และบิ๊กไบค์เบอร์ 6 ซึ่งเป็นอีกไฮไลต์ของกิจกรรมในครั้งนี้
.
สำหรับคาราวานล่องใต้ "ปักษ์ใต้ต้องดีกว่านี้" ขบวนรถจะเริ่มเคลื่อนจากกรุงเทพฯ ณ สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าสู่จังหวัดชุมพร และกระจายตัวไปทั่ว 14 จังหวัดภาคใต้จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังร่วมขบวนเพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการแก้วิกฤตของประเทศ





"พีระพันธุ์" นำทัพ รทสช.ปล่อยคาราวานล่องใต้ 'รถเมล์สาย 6' ขนความหวัง "ปักษ์ใต้ต้องดีกว่านี้"
"พีระพันธุ์" นำทัพ รทสช.ปล่อยคาราวานล่องใต้ 'รถเมล์สาย 6' ขนความหวัง "ปักษ์ใต้ต้องดีกว่านี้"
"พีระพันธุ์" นำทัพ รทสช.ปล่อยคาราวานล่องใต้ 'รถเมล์สาย 6' ขนความหวัง "ปักษ์ใต้ต้องดีกว่านี้"
"พีระพันธุ์" นำทัพ รทสช.ปล่อยคาราวานล่องใต้ 'รถเมล์สาย 6' ขนความหวัง "ปักษ์ใต้ต้องดีกว่านี้"
"พีระพันธุ์" นำทัพ รทสช.ปล่อยคาราวานล่องใต้ 'รถเมล์สาย 6' ขนความหวัง "ปักษ์ใต้ต้องดีกว่านี้"
กำลังโหลดความคิดเห็น