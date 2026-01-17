"พีระพันธุ์" นำทัพ รทสช.ปล่อยคาราวานล่องใต้ 'รถเมล์สาย 6' ขนความหวัง "ปักษ์ใต้ต้องดีกว่านี้" เพื่อพี่น้องชาวใต้อยู่ดีกินดี
วันที่ 17 มกราคม 2569 ณ สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ นายนราพัฒน์ แก้วทอง พันเอกเฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา รองหัวหน้าพรรค นายปรากรมศักดิ์ ชุณหะวัณ กรรมการบริหารพรรค นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ และนายอดิศร โพธิ์อ่าน รองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ ร่วมกันแถลงความพร้อมเดินหน้าการเมืองเชิงรุก ปล่อยขบวนคาราวาน "ปักษ์ใต้ต้องดีกว่านี้" หาเสียงทั่ว 14 จังหวัดภาคใต้ ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักของกองเชียร์ที่มารอต้อนรับอย่างเนืองแน่น
นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า การปล่อยขบวนคาราวานครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการลงพื้นที่ภาคอีสานที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยม ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งก่อนพรรครวมไทยสร้างชาติได้รับคะแนนนิยมเกือบ 8 แสนคะแนนในภาคอีสานและได้จำนวน สส. เกินความคาดหมาย เนื่องจากประชาชนเชื่อมั่นในนโยบายของพรรค อาทิ นโยบายด้านการเกษตรและสวัสดิการถ้วนหน้า 1,500 บาท
นายพีระพันธุ์ ได้ย้ำถึงผลงานการบริหารกระทรวงพลังงานตลอด 2 ปีที่ผ่านมาว่าสามารถช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า 2.7 แสนล้านบาท
"ตอนผมเป็นรัฐมนตรี สามารถตรึงราคาแก๊สไว้ที่ 423 บาท แม้ต้นทุนจะสูงกว่าตอนนี้ แต่ปัจจุบันต้นทุนลดลงเหลือ 20 บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายกลับพุ่งสูงขึ้น หากพรรครวมไทยสร้างชาติได้กลับมาบริหารประเทศ ยืนยันว่าสามารถทำให้ราคาแก๊สหุงต้มเหลือเพียง 360 บาทต่อถัง" นายพีระพันธุ์ กล่าว
นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำถึงการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ โดยเฉพาะนโยบาย "คุกกลางทะเล" จัดการผู้กระทำผิดขั้นร้ายแรง ซึ่งได้รับความสนใจและเสียงตอบรับอย่างมากจากประชาชนในหลายพื้นที่
นายพีระพันธุ์ ยังยืนยันว่าไม่ได้เสียดายตำแหน่งที่พ้นมา แต่เสียดายโอกาสในการช่วยเหลือประชาชน พร้อมประกาศจุดยืนของพรรครวมไทยสร้างชาติ คือ การทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวแอบแฝง
"นโยบายหาเสียงใครก็พูดได้ แต่สำคัญคือทำได้หรือไม่ และที่สำคัญที่สุดคือ ใครก็ซื้อผมไม่ได้ นอกจากผลประโยชน์ของประชาชน กาเบอร์ 6 จะไม่มีวันผิดหวัง มาร่วมกันแก้วิกฤตประเทศไปด้วยกัน" นายพีระพันธุ์ กล่าว
นอกจากนี้นายพีระพันธุ์และทีมผู้บริหารพรรครวมไทยสร้างชาติ ยังได้ร่วมถ่ายรูปกับ "รถเมล์แห่งความหวัง" และบิ๊กไบค์เบอร์ 6 ซึ่งเป็นอีกไฮไลต์ของกิจกรรมในครั้งนี้
สำหรับคาราวานล่องใต้ "ปักษ์ใต้ต้องดีกว่านี้" ขบวนรถจะเริ่มเคลื่อนจากกรุงเทพฯ ณ สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าสู่จังหวัดชุมพร และกระจายตัวไปทั่ว 14 จังหวัดภาคใต้จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังร่วมขบวนเพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการแก้วิกฤตของประเทศ