ถกสนั่น หลัง“น็อต วรฤทธิ์” โพสต์เดือด! ลั่น “8-9 ปีไม่เคยมีปัญหา พอคืนสภาให้วุ่นวายไปหมด”

“น็อต วรฤทธิ์” นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง โพสต์ข้อความสั้น สะเทือนโซเชียลฯ ลั่น “8-9 ปีไม่เคยมีปัญหา พอคืนสภาให้วุ่นวายไปหมด” ทำชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ถกเดือด ทั้งเห็นด้วยและโต้กลับประเด็นการเมือง บางรายชี้ปัญหาซุกใต้พรม ด้านฝ่ายเห็นด้วยมองการเมืองยุคก่อนเสถียรมากกว่า
วันนี้ (3 ก.ย.) เฟซบุ๊ก "วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ "นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง 'น็อต' วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ ที่ล่าสุดนั้นเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความสั้นๆระบุข้อความว่า "8-9ปีไม่เคยมีปัญหาพอคืนสภาให้วุ่นวายไปหมด"
ทั้งนี้ หลังจากที่ 'น็อต วรฤทธิ์' ได้ออกมาโพสต์ข้อความนั้นก็มีโซเชียลเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก บางรายระบุว่า “ 8-9ปี เขาซุกปัญหาใต้พรมไง ทั้งชายแดนแม่ฮ่องสอนของว้า ชายแดนกัมพูชาเขารุกมาที่รอบกี่เมตร ดีแต่ปาก ยาบ้า คอลเซนเตอร์เฟื่องฟูไหม โดนหลอกไปเท่าไหร่” อีกรายมองว่า ”เป้าหมายไม่เหมือนกันค่ะ ถ้ารักชาติ ทำเพื่อประเทศชาติ หวงและห่วงผลประโยชน์ชาติเหมือนลุงตู่ทำมา 8-9 ปี ทุกอย่างจะไม่มีปัญหาอะไรเลย”