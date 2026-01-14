ไม่มีใครเคยรู้! “เป็ก - ธัญญ่า” ขายสมบัติ 100 ล้าน ปิดหนี้ 83 ล้าน! หลังลงทุนพลาด ล้างหนี้แทนเพื่อน

กลายเป็นประเด็นฮือฮาอยู่ไม่น้อย หลังจากที่ “เป็ก สัณณ์ชัย - ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” ได้เปิดใจเล่าในรายการแฉ ถึงเรื่องราวการแบกหนี้ถึง 83 ล้านบาท จนต้องขายสมบัติกว่า 100 ล้าน เพื่อรับผิดชอบ เหตุไปชวนเพื่อนฝูงมาลงทุนกับธุรกิจหนึ่ง แล้วเกิดความผิดพลาด โดย มดดำ คชาภา, ดาด้า วรินดา, น็อต วรฤทธิ์ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
มดดำ : เราจะไม่พูดว่าเป็นใคร หนูสัญญา
เป็ก : ไม่พูดว่าใคร คืออะไรมด
ธัญญ่า : (หัวเราะ) อย่าร้อนตัว เขาไม่ได้พูดเรื่องนั้นเลย
เป็ก : ญ่า พี่บอกเลยนะ เบาๆ หน่อยนะน้อง (หัวเราะ)
มดดำ : เป็นแขกรับเชิญคนเดียวที่จะมากี่ครั้งก็ได้ ถ้าเธอมีพี่น้อง พี่เธอโดนโกงไป 80 ล้าน ต่อให้เธอมาสิบครั้งต่อเดือน นี่คือสิ่งที่ช่วยพี่ได้
น็อต : อย่างน้อยก็มาทำงาน
ธัญญ่า : ที่ออกมาพูดได้เพราะเราจัดการเคลียร์หนี้สินไปหมดแล้ว ไม่ใช่ว่าเราเอาเงิน 83 ล้านไปลง มันเป็นธุรกิจนึงที่เราเห็นว่ามีผลตอบแทนที่ดี เราอยากให้เพื่อนๆ เราได้ด้วย เราก็ชวนเพื่อนเรา พี่เป็กก็ชวนเพื่อนพี่เป็ก กลายเป็นว่าเงินก้อนนั้นรวมกันอยู่ที่ 83 ล้าน พอทุกอย่างพังหมด ทุกอย่างหยุดชะงัก เราก็เกรงใจเพื่อนๆ ที่เราไปชวนมา เราไม่อยากเป็นข่าวออกมาว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ เข้าใจเปล่า เราก็เครียดกัน
เป็ก : โห เป็ก-ธัญญ่า ฉิxหายเลย
ธัญญ่า : เราเลยทำงานใช้หนี้เพื่อน ค่อยๆ ผ่อนไปเรื่อยๆ จนวันนึงพี่เป็กบอกว่าเหนื่อยว่ะ เหนื่อยจริงๆ นะ แกก็เครียดด้วย เพราะเงินเพื่อนแกเป็นก้อนใหญ่กว่า เราก็ทยอยจ่ายจนของเราหมดแล้ว เป็นของเพื่อนพี่เป็กเป็นก้อนใหญ่ แต่เงินส่วนตัวประมาณ 45 ล้าน ที่หายไปในพริบตา มันได้คืนมาสัก 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ ในยอด 80 ล้าน
เป็ก : มันไม่ใช่หลอกลวง มันเป็นธุรกิจ
ธัญญ่า : มีแต่คนถาม ทำไมไม่ฟ้อง พี่เป็กบอกไปฟ้องเขา เดี๋ยวเขาก็ติดคุก สู้ให้โอกาสเขาทำงาน เดี๋ยวพอเขามีเงินก็เอามาคืน
เป็ก : ก็ไม่เชื่อว่าจะได้เงินคืน ไม่ฟ้องก็หวังว่าวันนึงเขาจะกลับมาได้ ธุรกิจเขาจะกลับมาได้ คิดว่าเป็นความผิดพลาดทางธุรกิจ
มดดำ : บ้านอื่น แขกรับเชิญคนอื่นก็โดนเหมือนกัน อันเดียวกัน
ธัญญ่า : ใคร
มดดำ : (กระซิบบอก) นางบอกวันที่โดน เมียนางก็มึน ก็นั่งดริ๊งก์ไวน์กันสองคน
เป็ก : เราไม่รู้ไง ว่ามันจะดีไม่ดี สุดท้ายมันไม่ดีก็นั่งเครียดกันสองคน เป็นเวลาสัก 2 ปีได้ เราไม่ต้องการไปค้างเงินเพื่อน เราไปเรียกเขามา ถึงเราไม่ผิดก็แล้วแต่ เราร่วมกันลงทุน แต่เรามองหน้ากันไม่ติด
ธัญญ่า : คนจะเข้าใจว่าบ้านพี่เป็ก รวย มีเงิน ทำไมต้องมานั่งเครียด ก็เอาเงินไปจ่ายสิ แต่เรื่องราวทั้งหมด เราไปปรึกษาพ่อแล้ว พ่อไม่ให้ทำ น้องสาวพี่เป็กก็ไม่ให้ทำ แต่พวกเราดื้อ ไปทำ เราเห็นว่ามันได้ ตอนแรกลงน้อยๆ ก่อนแล้วมันได้ เราก็ไปปรึกษาพ่อกับน้องสาวพี่เป็ก เราอยากเอาเงินไปลงเยอะๆ เราจะได้เติบโต
เป็ก : เราขายทุกอย่างเลย อะไรที่เรามี ที่เป็นชื่อสองคน เป็น 100 ล้าน เหมือนแม่xโดนของ หันหน้ามามองกัน เอาไหม เอาสิ
ธัญญ่า : พี่เป็กมาเล่าให้เราฟัง เราก็บอกจะดีเหรอพี่ งั้นลองก่อนนิดๆ หน่อยๆ ซึ่งมันได้ ตอนหลังเกิดความโลภ ทุ่ม ชวนคนโน้นคนนี้ มันดีมาก 6-7 เดือนแรกได้เงินกลับมา เราก็ยิ่งลงเพิ่ม ชวนคนนี้เพิ่ม
มดดำ : ก็เหมือนตามข่าวเนอะ
ธัญญ่า : พอเราเห็นคนโน้นคนนี้โดนกัน เราก็มองหน้ากัน เราก็กลุ้มใจเนอะ แต่ ณ วันที่เราเคลียร์หนี้ได้หมด เราก็ออกมาพูดได้ โดยไม่อยากให้ไปกระทบว่าเกิดจากธุรกิจอะไร ซึ่งพี่เป็กก็คุยกับเขาอยู่ ติดต่อได้ ไม่ได้ไปไหน
เป็ก : เรายังมีทางหาเงินได้ ทำธุรกิจได้ เราก็ผ่านไปดีกว่า ถือว่าซวย
ธัญญ่า : สุดท้ายมองหน้ากัน แล้วบอกพ่อเถอะ เขาก็กลัวพ่อด่า เพราะพ่อห้ามแล้ว ทนมา 2 ปี จนล่าสุดพี่เป็กก็ไปคุยกับพ่อ
เป็ก : เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว พ่อบอกว่าพ่อมีที่ติดกับที่พ่อมดดำ ติดชายหาดเป็นกิโล ยาวหน้าหาดประมาณโลนึง ที่นราธิวาส ติดกับที่ของพ่อมดดำ สงสัยพ่อเราไปทำอะไรด้วยกัน (หัวเราะ) ไอ้มดโทร.มา พี่เป็ก เรามีที่อยู่ภาคใต้ด้วยกันนะ
มดดำ : หนูยังไม่รู้เลยว่าตรงไหน
เป็ก : ไปดูมาแล้ว โคตรสวย แต่เอาน่า อะไรไม่ดีก็ผ่านไป
มดดำ : ทำงานกับพี่ญ่าทุกครั้ง นางเป็นคนชิล กินข้าวกล่อง ไปรับลูก ออกกำลังกาย หลังๆ รูทีนเริ่มไม่ใช่อย่างที่รู้จัก สิ่งหนึ่งที่พี่ขาดไป 2 ปีคือความสุข สายตาดูเครียด แสดงว่า 2 ปี อยู่กับความทุกข์นี้มาตลอด
ธัญญ่า : ใช่ มันทุ่มไปจนโอ้โห นึกออกไหม อยู่ดีๆ ต้องมาเป็นหนี้
เป็ก : พี่ชวนเขามาสัก 10 ล้าน ร่วมลงทุนด้วยกัน จริงๆ มันไม่เท่าไหร่หรอก แต่เรามองหน้ากันยังไง ก็บอกธัญญ่า ยังไงเราต้องคืนเพื่อนให้หมด ยังไงก็ไม่ตายหรอก เรายังมีทางทำมาหากิน เราไปชวนเขามาจริงๆ
ธัญญ่า : ทุกคนน่าจะมาลงเพราะชื่อพี่เป็ก พี่เป็กบอกว่าดีก็ต้องดี
มดดำ : ถ้าพี่เป็กชวนวันนั้น ฉันก็ลงนะเว้ย เพราะ 20 กว่าปี ไม่เคยเห็นประวัติพี่เสียเลย พี่ญ่าใช้เงินยากมากนะ
น็อต : กว่าจะกระเด็นออกจากกระเป๋าสักบาท ยากมากเลยนะ
ธัญญ่า : ไม่ชอบช้อปปิ้งซื้อกระเป๋า ใช้เครื่องเพชรแพงๆ ด้วยนิสัยแล้ว แต่อาจเป็นทองเป็นบ้าน อันนี้เรามองเป็นการลงทุน มันเติบโต มันดี 6-7 เดือนแรกมันได้เงินคืน
เป็ก : คุยกันว่าเราเอารถเอาบ้านไปเข้าเลยไหม ขนาดนั้นเลย
ธัญญ่า : ไม่ เดี๋ยวก่อน ญ่าบอกพี่ห้ามเอารถเข้า เดี๋ยวเอาบ้านเข้าเอง แล้วสรุปยังไง อีนี่เอาบ้านเข้า อีกสองอาทิตย์ เขาเอารถเข้าแล้วนะ รถแม่ซื้อให้ ที่ไลฟ์หาค่าไฟคือเรื่องจริง พี่เป็กพนักงานเยอะ แกจ่ายพนักงานเดือนนึงเท่าไหร่แล้ว
เป็ก : ไปอ้วก เรื่องนี้คุยกันทุกวัน เราไม่โทษกันอยู่แล้ว เราไม่ได้แมนนะ เวลาทำอะไรกับธัญญ่าเราคิดด้วยกันอยู่แล้ว อันนี้ตัดสินใจร่วมกัน ด่ากันไม่ได้แน่นอน ตอนไปคุยกับพ่อ ธัญญ่าเอาไงดีวะ ไปเถอะพี่ มันไม่มีทางออกอื่นแล้ว รถ - บ้านเอาเข้าไปแล้ว หมด
ธัญญ่า : ทุกคนจะบอกว่าทำงานเหมือนเป็นหนี้ ก็เป็นหนี้ไง ไม่มีใครเชื่อ
เป็ก : เกิดมาแล้วทุกข์ เป็นหนี้เพื่อน คนมองเราสุขสบาย เราก็สุขสบายจริง แต่เป็นหนี้ไม่ไหวนะ เราไม่แฮปปี้เป็นหนี้เพื่อนสนิทแบบนี้
ธัญญ่า : เราตกลงกับพ่อ รับปากกับพ่อว่า เราจะค่อยๆ ผ่อนใช้พ่อ
เป็ก : เงินที่เอาออกมาเป็นเงินเราอยู่แล้ว เป็นเงินลียา (ลูกสาว)
ธัญญ่า : ก็คุยกันว่าเงินก้อนนี้มา เราค่อยๆ ผ่อนใช้ อย่างน้อยอยู่ในกองเงินพี่เป็กนั่นแหละ