“หนิง ปณิตา” เหินฟ้าจัดแฟนมิตติ้งเสิร์ฟความฟิน“ธัญญ่า” ข้ามประเทศเอาใจแก๊งค์เด็กบู้บี้ชาวเวียดนาม

หลังนักแสดงมากฝีมือ “หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ” พลิกลุคส์จากนางร้ายตัวแม่ โดดมารับเล่นซีรีส์เกิร์ลเลิฟสุดฮอต เรื่อง “Deep Night The Series” ประกบคู่พี่สาวสุดซี้ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ” เมื่อเกือบ 2ปีที่ผ่านมา แต่ถึงแม้ซีรีส์จะจบไปนานแล้ว แต่ดูเหมือนกระแสความปังจะแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ เพราะกระแสคู่จิ้น “ธัญญ่า-หนิง” ร้อนแรงไม่แพ้สัญญาณ 5G เพราะสร้างปรากฏการณ์ปลุกกระแสแฟนคลับทั้งในไทยและต่างประเทศมากมาย ภายใต้ชื่อด้อมสุดน่ารัก “แก๊งค์เด็กบู้บี้”
ล่าสุด(20ธค.68) หนิง ปณิตา ก็ทนกระแสเรียกร้องจากแฟนคลับชาวเวียดนามไม่ไหว เคลียร์คิวงานเหินฟ้ามาร่วมงานแฟนมิตติ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับงาน ”Hello Vietnam With Ning Panita” ที่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยภายในงานครั้งนี้มีแฟนคลับชาวเวียดนามเกือบ 40คน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย อาทิ เล่นเกมส์ทายใจหาแฟนพันธุ์แท้ หนิง ปณิตา , โชว์ร้องเพลงทั้งไทยและเวียดนาม ก่อนปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปสุดประทับใจเป็นที่ระลึกอย่างเป็นกันเอง
ก่อน หนิง ปณิตา จะจัดซีนหวานเสิร์ฟความฟินด้วยการวิดิโอคอลหาคู่จิ้นสุดฟิน ธัญญ่า ธัญญาเรศ ทำเอาเหล่าแฟนคลับอินฟินจัดแบบสุดๆ ก่อน ธัญญ่า จะออกปากให้ทุกคนได้ลุ้นว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะหาคิวควง หนิง ปณิตา มาสบตาแฟนๆ ชาวเวียดนามแบบเป็นแพ็คคู่อย่างแน่นอน
ก่อนปิดท้ายงานครั้งนี้ด้วยซีนสุดประทับใจเมื่อเหล่าแก๊งค์เด็กบู้บี้ชาวเวียดนาม ยกเค้กมาเซอร์ไพร์สไอดอลคนโปรดเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 47ปี ไปเมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมขนของขวัญ ของฝาก เพื่อเป็นของที่ระลึกจากประเทศเวียดนามมามอบให้มากมาย เรียกว่างานแฟนมิตติ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ประเทศเวียดนามครั้งแรกนี้เต็มไปด้วยความสนุก ความสุข และความประทับใจกลับบ้านไปทุกฝ่าย
“การบินมาประเทศเวียดนามครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของหนิงและเป็นครั้งที่หนิงมีความสุขมากๆ เอาจริงแฟนคลับที่ประเทศเวียดนามเรียกร้องมานานแล้ว แต่ช่วงที่ผ่านมาเราคิวงานแน่นเลยไม่มีโอกาสได้มาหาทุกคน แต่ครั้งนี้พอคิวทุกอย่างลงตัวเราก็เลยรีบบินมาหาเด็กๆ ทุกคนทันที พอไปถึงงานเราเองก็ตกใจนะเพราะทุกคนจัดเตรียมงานให้เราอย่างเต็มที่ ถึงแม้มันจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่มันก็เต็มไปด้วความอบอุ่น สิ่งนี้มันถือเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับเรามากๆ เพราะเราเองก็ไม่เคยคิดเคยฝันว่าอายุขนาดนี้แล้วจะมีแฟนคลับรุ่นลูกๆ มาชอบและรักเราเยอะขนาดนี้ และถ้ามีโอกาสเราก็อยากบินไปหาน้องๆ แฟนคลับอีกหลายประเทศเลยนะ เพราะทุกคนก็เรียกร้องกันมาเยอะเหมือนกัน หนิงอยากขอบคุณทุกคนที่รักหนิงและรักพี่ธัญญ่า หนิงสัญญาว่าจะเราทั้ง 2คนจะตั้งใจทำงานทุกชิ้นอย่างเต็มที่และดีที่สุด เพื่อมอบให้เป็นของขวัญแทนความรักจากแฟนๆ ทุกคนค่ะ”