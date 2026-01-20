“ซานาเอะ” ฉายา “มากาเร็ต แทตเชอร์แห่งญี่ปุ่น” เตรียมสั่งยุบสภาเลือกตั้งล่วงหน้าวัดใจปชช.แดนอาทิตย์อุทัยสู้อิทธิพล “ปักกิ่ง

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ (Sanae Takaichi) เตรียมประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นวันศุกร์(23 ม.ค) ระหว่างคะแนนความนิยมพุ่งสูงหวังใช้เป็นฉันทามติเพื่อสู้อิทธิพลจีนที่แผ่มาถึงแดนอาทิตย์อุทัย
เอบีซีนิวส์ของออสเตรเลียรายงานวันนี้(19 มิ.ย)ว่า การเลือกตั้งล่วงหน้าทั่วไปญี่ปุ่นจะมีขึ้นในวันที่ 8 ก.พที่จะถึงที่จะเป็นการเลือกตั้งส.สญี่ปุ่นจำนวน 465 คนทั้งหมดและยังเป็นการทดสอบทางการเมืองครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ (Sanae Takaichi)เจ้าของฉายา มากาเร็ต แทตเชอร์แห่งญี่ปุ่นนับตั้งแต่เข้าสู่ตำแหน่งเมื่อ 3 เดือนที่แล้วและกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของแดนอาทิตย์อุทัย
ในงานแถลงข่าวเธอกล่าวว่าจะมีการประกาศยุบสภาในวันศุกร์(23) และการเลือกตั้งทั่วไปจะมีขึ้นในวันที่ 8 ก.พ
ทั้งนี้ทาคาอิจิมีเป้าหมายวางแผนให้คะแนนฉันทามติจากประชาชนญี่ปุ่นในการเพิ่มงบประมาณกลาโหมและยุทธศาสตร์ทางความมั่นคงญี่ปุ่นใหม่ที่ถูกมองว่าเป็นการเพิ่มความสามารถทางการทหารแดนอาทิตย์อุทัยแบบเร่งรีบท่ามกลางสิ่งแวดล้อมความมั่นคงระหว่างประเทศที่มีปักกิ่งส่งเรือบรรทุกเครื่องบินวิ่งผ่านรวมถึงการฝึกซ้อมทางการทหารร่วมกับรัสเซียใกล้น่านน้ำญี่ปุ่นเมื่อต้นสิงหาคมปีที่แล้วภายใต้ชื่อ Joint Sea-2025 กลางทะเลญี่ปุ่น
“ดิฉันขอใช้อนาคตการเมืองของตัวเองเป็นเดิมพันในฐานะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในการเลือกตั้งครั้งนี้” ซานาเอะ ทาคาอิจิ กล่าวในงานแถลงข่าว
เธอกล่าวต่อว่า “ดิฉันต้องการให้สาธารณะตัดสินโดยตรงไปเลยว่าพวกเขาจะเชื่อมั่นให้ดิฉันในการบริหารประเทศนี้หรือไม่”
การประกาศให้มีการเลือกตั้งล่วงน้าจะทำให้นายกฯหญิงญี่ปุ่นสามารถได้การสนับสนุนจากสาธารณะที่แข็งแกร่งในการกระชับอำนาจภายในพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตยญี่ปุ่น LDP ของตัวเองและทำให้เสียงรัฐบาลพรรคร่วมของเธอแข็งแกร่งขึ้น
สื่อออสเตรเลียชี้ว่า การเลือกตั้งครั้งใหม่จะทดสอบว่าประชาชนญี่ปุ่นจะไฟเขียวให้มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายสาธารณะขึ้นหรือไม่ในช่วงเวลาที่ประชาชนญี่ปุ่นนั้นกังวลถึงปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่มมาเป็นอันดับ 1
ในการหาเสียง ซานาเอะ ทาคาอิจิ สัญญาว่าจะทำให้ภาษีผู้บริโภคคงที่ 8% เป็นระยะเวลา 2 ปีสำหรับสินค้าประเภทอาหาร พร้อมเปิดเผยถึงแผนงบประมาณการใช้จ่ายของเธอจะสร้างงาน กระตุ้นการใช้จ่ายของครัวเรือนและเพิ่มรายได้การจัดเก็บภาษีอื่นๆ
ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นของเธอที่ตั้งจากพรรค LDP และพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น JIP (Japan Innovation Party)ได้เสนอแผนที่จะเพิ่มงบประมาณกลาโหมไปอยู่ที่ 2% ของตัวเลขจีดีพี
สื่อออสเตรเลียชี้ว่า ถือเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างสำคัญหลังจากที่ผ่านมาหลายสิบปีโตเกียวจำกัดเพดานงบกลาโหมของตัวเองไว้ที่ 1%
นายกฯหญิงยังไม่ได้ตั้งเป้างบประมาณการทหารใหม่เกินระดับนั้นแต่ทว่าตวามตรึงเครียดที่เพิ่มสูงกับปักกิ่งต่อปัญหาไต้หวันและปัญหาหมู่เกาะพิพาทในทะเลจีนตะวันออก บวกกับแรงกดดันจากสหรัฐฯมายังชาติพันธมิตรสำคัญทั้งหลายรวมญี่ปุ่นให้มีการจ่ายค่าการทหารเพิ่มนั้นน่าผลักดันให้งบกลาโหมสูงขึ้น
โพลสถานีโทรทัศน์ NHK ที่เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบว่า 45% ของผู้ตอบแบบสอบถามอ้างไปถึงราคาสินค้าเป็นประเด็นหลักในความวิตก ตามหลังด้วยปัญหาการทูตและความมั่นคงประเทศที่ 16%
เอบีซีนิวส์ของออสเตรเลียชี้ว่า การเลือกตั้งล่วงหน้าอาจช่วยผ่าทางตันให้ทาคาอิจิต่อปัญหาพิพาทระหองระแหงกับจีนที่เกี่ยวข้องกับไต้หวัน