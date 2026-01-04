ผู้นำโซลเยือนจีนกระชับสัมพันธ์การค้า หวังพึ่งปักกิ่งปรับความสัมพันธ์โสมแดง

เอเอฟพี - ประธานาธิบดีอี แจ-มยองของเกาหลีใต้ เดินทางถึงจีนเมื่อวันอาทิตย์ (4 ม.ค.) เพื่อกระชับสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับปักกิ่งที่เป็นคู่ค้าใหญ่สุดของโซล โดยงดแตะประเด็นร้อนอย่างไต้หวัน นอกจากนั้นยังหวังใช้อิทธิพลจีนช่วยผลักดันความพยายามในการปรับความสัมพันธ์กับเปียงยาง
อีเป็นผู้นำเกาหลีใต้คนแรกที่เยือนปักกิ่งในรอบ 6 ปี ทริปนี้ยังเกิดขึ้นหลังจากจีนซ้อมรบครั้งใหญ่รอบเกาะไต้หวันไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ โดยใช้ทั้งขีปนาวุธ เครื่องบินขับไล่ เรือของกองทัพเรือและหน่วยยามฝั่ง ท่ามกลางการประณามจากนานาชาติ แต่ไม่รวมถึงโซล
อีที่เดินทางมาพร้อมกับคณะผู้แทนจากภาคธุรกิจและเทคโนโลยี หวังขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างพบกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆ ของจีน รวมทั้งยังหวังใช้อิทธิพลของปักกิ่งที่มีต่อเกาหลีเหนือเพื่อสนับสนุนความพยายามในการปรับความสัมพันธ์กับเปียงยาง
ก่อนที่อีจะออกเดินทางไม่กี่ชั่วโมง กองทัพเกาหลีใต้แถลงว่า เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธทิ้งตัวลงสู่ทะเลญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นการทดสอบอาวุธครั้งแรกในปีนี้
ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา โซลพยายามรักษาสมดุลระหว่างจีนที่เป็นประเทศคู่ค้าใหญ่สุด กับอเมริกา ผู้รับประกันด้านการป้องกันประเทศที่สำคัญที่สุด
คัง จุน-ยอง ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยการศึกษาต่างประเทศฮันกุกในโซล กล่าวว่า ปักกิ่งกำลังเล็งดึงเกาหลีใต้ออกจากเขตอิทธิพลของวอชิงตัน โดยมองว่า เกาหลีใต้เป็นจุดอ่อนที่สุดในความพยายามเสริมสร้างความร่วมมือสามฝ่ายระหว่างเกาหลีใต้ อเมริกา และญี่ปุ่น
นอกจากนั้น อียังเลือกดูสถานการณ์อยู่วงนอก นับจากที่ปักกิ่งงัดข้อกับโตเกียวเรื่องที่นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ พูดทำนองว่า ญี่ปุ่นอาจแทรกแซงทางทหารหากจีนโจมตีไต้หวันเมื่อปีที่แล้ว
เดือนที่ผ่านมา เขาให้สัมภาษณ์ว่า การเลือกข้างรังแต่ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดยิ่งขึ้น อียังเลี่ยงการตอบคำถามที่ว่า โซลจะแทรกแซงหรือไม่ หากเกิดความขัดแย้งกรณีไต้หวันที่ปักกิ่งถือเป็นดินแดนของตนและไม่ตัดความเป็นไปได้ในการใช้กำลังเข้ายึด
ระหว่างให้สัมภาษณ์สถานีซีซีทีวีของทางการจีนเมื่อวันศุกร์ (2 ม.ค.) อียืนยันชัดเจนว่า เคารพหลักการจีนเดียว และเสริมว่า การรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือที่ครอบคลุมไต้หวันมีความสำคัญมาก ส่วนในด้านเศรษฐกิจนั้น อีเรียกร้องให้เกาหลีใต้และจีนร่วมกันผลักดันการค้าที่นำเสนอผลประโยชน์ร่วมกัน
อีนำคณะผู้บริหารชุดใหญ่ซึ่งครอบคลุมผู้บริหารจากบริษัทเกาหลีใต้ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุด เช่น ซัมซุง หนึ่งในผู้ผลิตชิปหน่วยความจำชั้นนำของโลกที่ผลิตส่วนประกอบสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ที่กำลังมาแรง
การประชุมสุดยอดกับสีกำหนดไว้ในวันจันทร์ (5 ม.ค.) ตามด้วยการเจรจาการค้ากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่รวมถึงนายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียง ในวันอังคาร (6 ม.ค.) จากนั้น อีจะเดินทางไปยังเซี่ยงไฮ้ที่เป็นฮับการเงินและที่ตั้งชุมชนธุรกิจของเกาหลีใต้ เพื่อร่วมประชุมสุดยอดด้านสตาร์ทอัพ และเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการเก่าของรัฐบาลเกาหลีพลัดถิ่นในช่วงที่ญี่ปุ่นปกครอง ทั้งนี้ สีและอีพบกันครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพ.ย.ในการประชุมสุดยอดภายในภูมิภาคที่เมืองคยองจูของเกาหลีใต้
อียังมีแผนใช้อิทธิพลของจีนเพื่อช่วยปรับความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือที่พึ่งพิงปักกิ่งอย่างมากในฐานะประเทศคู่ค้า นอกจากนี้ บรรดาเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ยังคาดหวังว่า การพบกับสีจะช่วยให้จีนยอมผ่อนปรนมาตรการแบนการนำเข้าวัฒนธรรมป็อปของเกาหลีใต้อย่างไม่เป็นทางการที่ดำเนินมาเกือบทศวรรษ