“เพนกวิน“ โต้ “อ.เจษฎ์“ ชี้รำดาบขอพร โหนประวัติศาสตร์แต่ไม่อ่านให้ลึก

โลกออนไลน์จับตาความเห็นต่าง หลัง “เพนกวิน–พริษฐ์ ชิวารักษ์” โพสต์ข้อความตอบโต้ “อ.เจษฎ์ เจษฎ์โทณะวณิก” แคนดิเดตพรรครักชาติ กรณีการรำดาบขอพร โดยตั้งคำถามถึงความเข้าใจทางประวัติศาสตร์
วันนี้ (21 ม.ค.) โซเชียลฯวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลัง “เพนกวิน–พริษฐ์ ชิวารักษ์” นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ตอบโต้กรณี “อ.เจษฎ์ เจษฎ์โทณะวณิก” แคนดิเดตพรรครักชาติ ที่มีการเผยแพร่ภาพและกิจกรรมรำดาบเพื่อขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองราชวงศ์จักรี
โดยเพนกวินระบุว่า การรำดาบในลักษณะดังกล่าวเป็นตัวอย่างของคนที่ต้องการอ้างอิงหรือ “โหนประวัติศาสตร์” แต่กลับไม่ศึกษาประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการนำพิธีกรรมและสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์มาใช้ในบริบทปัจจุบัน อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
นอกจากนี้ เพนกวินยังได้คอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์ของตนเอง โดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์กรณีการถวายดาบให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งมีบริบทและข้อห้ามแตกต่างจากกรณีที่เกิดขึ้น พร้อมระบุว่าไม่ควรนำเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มาเปรียบเทียบหรือใช้ในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง
ทั้งนี้ ภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงความเห็นที่หลากหลายทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับมุมมองของเพนกวิน ขณะที่ประเด็นดังกล่าวยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในสังคมออนไลน์