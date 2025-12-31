พุทธศาสนิกชนแห่สวดมนต์ข้ามปี วัดใหญ่ชัยมงคลคึกคัก กว่า 500 วัดทั่วอยุธยาร่วมเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ 2569

พระนครศรีอยุธยา - ชาวพุทธนับพันคนแต่งชุดขาวร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม บริเวณเจดีย์ชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหาร พร้อมกันนี้วัดทั่วจังหวัดกว่า 500 แห่ง เปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างสงบเรียบง่าย
เมื่อเวลา 20.00 น. วันนี้( 31 ธ.ค.) ที่วัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณโบราณสถานเจดีย์ชัยมงคล พระครูสิริชัยมงคล เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา รักษาการเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหาร พร้อมพระสงฆ์สามเณร นำพุทธศาสนิกชนกว่า 1,000 คน ร่วมสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ ฟังธรรมเทศนา และสวดเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี เพื่อรับพรและเสริมสิริมงคลก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2569
ประชาชนที่มาร่วมพิธีต่างแต่งกายด้วยชุดขาว เดินทางมาพร้อมครอบครัว รวมถึงกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น บรรยากาศเป็นไปอย่างสงบ เรียบง่าย และเปี่ยมด้วยศรัทธา โดยทางวัดจัดพิธีรอบบริเวณโบราณสถานเจดีย์ชัยมงคล ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างขึ้น หลังทรงมีชัยชนะในศึกยุทธหัตถี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและประชาชน
ทั้งนี้ วัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหารยังได้จัดแจกปฏิทินและหนังสือสวดมนต์ให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีในค่ำคืนนี้อีกด้วย
ขณะเดียวกัน พบว่าในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดต่าง ๆ กว่า 500 แห่ง ได้เปิดพื้นที่จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีเช่นเดียวกัน มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมกันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ตามวิถีไทย ในบรรยากาศสงบสุขและเปี่ยมด้วยกุศลรับปีใหม่ 2569