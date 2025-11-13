“ไพโรจน์ ตันบรรจง“ อดีตสส.พะเยา สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคกล้าธรรม

“กล้าธรรม” เนื้อหอม “ไพโรจน์ ตันบรรจง“ อดีตสส.พะเยา พรรคเพื่อไทย หันสมัครสมาชิกพรรคกล้าธรรม
วันที่ (13 พฤศจิกายน 2568) นายไพโรจน์ ตันบรรจง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา สังกัดพรรคเพื่อไทย 4 สมัย ได้ยื่นสมัครเป็นสมาชิกพรรคกล้าธรรม เรียบร้อยแล้ว
สำหรับ นายไพโรจน์ ตันบรรจง ถือเป็นชาวจังหวัดพะเยา ที่เคยมีผลงานเป็นทั้งอดีต สส.เขต3 จังหวัดพะเยา สังกัดพรรคเพื่อไทย และ อดีตผู้สมัคร พรรครวมไทยสร้างชาติ ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา จากนั้นยังมีบทบาทเคลื่อนไหวทางการเมือง ในพื้นที่อย่าง ต่อเนื่อง ก่อนจะตัดสินใจมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคกล้าธรรม ดังกล่าว