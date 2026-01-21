จากเศษอาหารสู่เหรียญทอง เด็กประถมราชินีบน รังสรรค์นวัตกรรมสีรักษ์โลก คว้ารางวัลระดับประเทศ

เวทีนักประดิษฐ์ระดับประเทศต้องจับตา เมื่อผลงานนวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย สร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการ ด้วยการพลิก “เศษอาหารไร้ค่า” ให้กลายเป็นผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ จนคว้ารางวัลเหรียญทองจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award 2026 : I-New Gen Junior Award 2026 ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2569 ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ คือ “สีโปสเตอร์จากขยะอาหาร (Food Waste Poster Paints)” ผลงานนวัตกรรมของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา โรงเรียนราชินีบน โดยมี ด.ญ.ณฤดี ศรีอมรกิจกุล และ ด.ญ.ชณาภา สุภารัตนสิทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เป็นผู้ประดิษฐ์ ภายใต้การให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิดจาก นางสาวสุมิตรา อุ่นเปีย ครูที่ปรึกษา
แนวคิดของผลงานเกิดจากการนำขยะอินทรีย์ในชีวิตประจำวัน อาทิ เปลือกผลไม้ เปลือกไข่ ใบไม้แห้ง และเศษอาหารที่หมดอายุ ซึ่งมักถูกทิ้งโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาพัฒนาเป็นสีโปสเตอร์สำหรับงานศิลปะ ผ่านกระบวนการทางธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สีที่ได้มีความหลากหลาย สามารถปรับระดับความเข้มอ่อน และนำไปใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้บนวัสดุพื้นผิวที่หลากหลาย
ด.ญ.ณฤดี ศรีอมรกิจกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เปิดเผยความรู้สึกว่า...“หนูรู้สึกดีใจและภูมิใจมากค่ะ ไม่คิดเลยว่าเศษอาหารใกล้ตัวจะสามารถนำมาพัฒนาเป็นสีสำหรับงานศิลปะ และพาผลงานไปคว้ารางวัลในเวทีระดับประเทศ โครงงานนี้ทำให้หนูได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การทดลอง และการเห็นคุณค่าของทรัพยากร รวมถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณคุณครูที่ปรึกษา โรงเรียน และทุกกำลังใจที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดค่ะ”
ผลงาน “สีโปสเตอร์จากขยะอาหาร” สะท้อนการบูรณาการองค์ความรู้แบบ STEAM Education ผสานศิลปะ วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแนวคิด Zero Waste และ BCG Economy (Bio–Circular–Green Economy) ซึ่งเป็นทิศทางสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผลงานชิ้นนี้ได้รับการพิจารณาให้คว้ารางวัล เหรียญทอง จากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชนในครั้งนี้
ความสำเร็จดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงศักยภาพของเยาวชนไทย ที่สามารถนำองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่การเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ และนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ของประเทศในอนาคตอย่างมั่นคง