ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ วช. โชว์พลังความคิดสร้างสรรค์ในพิธีมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับเยาวชน ภายในงาน "วันนักประดิษฐ์ 2569" (Thailand Inventors’ Day 2026)
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนากำลังคนด้านการวิจัย และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสร้างแรงจูงใจและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม พร้อมผลักดันผลงานให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในหลากหลายมิติ ซึ่งจัดขึ้นในงาน "วันนักประดิษฐ์ 2569" (Thailand Inventors’ Day 2026) ภายใต้แนวคิด “ปลดล็อกประเทศไทยด้วยพลังของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Unlock Thailand – Power of Invention and Innovation” ณ Event Hall 100–104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
บรรยากาศวันสุดท้ายภายในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2569” ปีนี้ยังเต็มไปด้วยความคึกคักอย่างต่อเนื่อง นับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชน และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะเวทีประกวดผลงานและมอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ (PITEX) พิธีมอบรางวัลนักประดิษฐ์รุ่นจิ๋ว (I-New Gen Junior 2026) และพิธีมอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมระดับเยาวชนThailand New Gen Inventors Award 2026 (I-New Gen Award 2026)
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดเวทีการประกวดผลงานในปีนี้พบว่า เยาวชนต่างพัฒนาผลงานด้านการประดิษฐ์คิดค้นและส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดเพิ่มมากขึ้นทุกปี และผลงานที่นำเสนอมีความน่าสนใจและมีพัฒนาการทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้า ครอบคลุมทุกกลุ่ม วช. เชื่อมั่นว่าผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดัน สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสร้างสรรค์ผลงาน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม พร้อมปลูกเมล็ดพันธุ์นักคิด นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ นำสู่การพัฒนางานวิจัย งานประดิษฐ์คิดค้นที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นิสิต นักศึกษาที่ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และได้รับรางวัลในครั้งนี้ จากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทำให้การจัดงานในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยเป็นเวทีในการเผยแพร่ ถ่ายทอด และขยายผล สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สู่ผู้ใช้ประโยชน์และสาธารณชนการสร้างแรงบันดาลใจ แก่นักประดิษฐ์ไทย และนักประดิษฐ์คิดค้นรุ่นใหม่ ในการพัฒนาผลงาน และสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ ของการประดิษฐ์คิดค้น ต่อการพัฒนาประเทศ วช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน ในการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์”ประจำปี 2570 รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ วช. ได้จัดขึ้นในโอกาสต่อไป
นับเป็นการปิดฉากงานอย่างยิ่งใหญ่สมบูรณ์ กับงาน "วันนักประดิษฐ์ 2569" (Thailand Inventors’ Day 2026) พื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ทุกความคิดสร้างสรรค์ คือโอกาสที่เป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัด ตลอดระยะเวลาการจัดงาน เราได้เห็นการหลอมรวมขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และพลังใจจากนักประดิษฐ์ทุกช่วงวัยที่พร้อมใจกันนำเสนอทางออกใหม่ ๆ ให้แก่สังคม ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงผลงานเท่านั้น แต่คือการปักหมุดหมายสำคัญที่แสดงว่านวัตกรรมไทยพร้อมที่จะเติบโตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน