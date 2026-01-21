จี้จุดบอดส้ม! "เฉลิมพร" ชี้ทีมเศรษฐกิจพรรคประชาชนรั่วจัด แซะกองเชียร์เลิกอวยเกินจริง

"เฉลิมพร" ชำแหละพรรคประชาชน จี้จุดอ่อนใหญ่ทีมเศรษฐกิจรั่วหนัก เปรียบเป็นทีมฟุตบอลที่ หน้ารถถัง หลังรถไถ เสริมแต่กองหน้าแต่หลังบ้านปล่อยว่าง ชี้ "ศิริกัญญา" ยังห่างชั้นมืออาชีพในสนามธุรกิจ พร้อมตั้งคำถามถึงแนวคิดพรรคที่อาจทำคนเก่งไม่กล้าเข้าร่วม จนกลายเป็นภาระกองเชียร์ที่ต้องหลับตาอวย
เมื่อวันที่ 18 ม.ค. นายเฉลิมพร ตันติกาญจนากุล ผู้ดำเนินรายการด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Chalermporn Tantikarnjanarkul" ในประเด็นวิพากษ์วิจารณ์พรรคประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการทีมเศรษฐกิจ โดยได้ระบุข้อความว่า
"สิ่งที่ผมไม่เข้าใจพรรคประชาชนเลยสักนิด คือเรื่องที่พรรคมองทีมเศรษฐกิจของตัวเองยังไง?
ตั้งแต่การเลือกตั้งรอบก่อน จนรอบนี้ สิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็น แต่พรรคและกองเชียร์มองไม่เห็น คือทีมเศรษฐกิจของพรรคสู้ของคนอื่นไม่ได้เลย รอบก่อนที่ผมตั้งคำถาม ก็โดนทัวร์ลงฉ่ำๆ หน้าหมา เสียงานเสียการกันไป กลับกัน อย่างเรื่องการปฏิรูปภาครัฐ หรือกฎหมาย ทางพรรคกลับมีการเสริมทีมต่อเนื่อง ดึงคนเก่งๆ เข้ามา แต่สิ่งที่เป็นจุดอ่อนชัดๆ ดันปล่อยไว้เฉยๆ เทียบกับทีมฟุตบอล ก็เหมือนเสริมแต่กองหน้า แต่กองหลังดันใช้เด็กปั้นเยาวชนของตัวเอง ทีนี้ก็รั่วกระจาย กองหน้ายิงเท่าไรก็ไม่พอ
หน้ารถถัง หลังรถไถของแท้ ผมไม่ได้จะบอกว่าคุณไหมไม่เก่งนะ แต่คุณไหม ไม่ใช่ All-around player แน่ๆ คือให้ไปดีเบตเรื่องนโยบายการคลัง public finance อาจพอไหว ถ้าจะวัด ต้องวัดกับเอกนิติ สู้ได้ไหมไม่รู้ แต่คงไม่ถึงกับห่างชั้นขนาดนี้ สะสมประสบการณ์อีกหน่อยก็คงไปได้ แต่อย่างเรื่องการค้าขาย คุณก็รู้ว่าจะต้องไปดีเบตกับคนที่ทำธุรกิจมาทั้งชีวิตอย่างคุณแต๋ม แต่พรรคก็ยังต้องส่งคุณไหมลงมา แล้วมันจะไปเหลืออะไร? เหนื่อยก็แต่กองเชียร์ที่ต้องหามุมมาอวย นี่เห็นบางคนยังบอกว่าดีเบตกับคุณศุภจี คุณไหมเป็นคนชนะอยู่เลย เหลือจะเชื่อ! คุณไม่สงสารกองเชียร์เหล่านี้บ้างหรือ? อย่างน้อยก็ควรเห็นใจพี่สรยุทธบ้าง!
ผมเลยไม่แน่ใจว่าทางพรรคเขาไม่เห็นว่าเป็นปัญหา หรือพยายามหาตัวแทนมาแก้แล้วแต่ไม่มี ในขณะที่ภูมิใจไทย เขายอมรับว่าตัวเองไม่เก่งอะไร แล้วก็ไปทำ super deal ด้วยการดึงคุณศุภจีมาได้ เอาเชอร์รีสวยๆ มาวางบนก้อนเค้กช้ำๆ แต่ประชาชนไม่ทำอะไรกับทีมเศรษฐกิจของตัวเองเลย ถ้าให้เดาคือ เบื้องหลังอาจพยายามแล้ว แต่ไม่สำเร็จเพราะแนวความคิดที่ค่อนไปทางสังคมนิยมอ่อนๆ ก็ได้มั้ง ทำให้แนวทางด้านเศรษฐกิจมันไปกันยากกับคนที่รู้เรื่องจริงๆ เลยชวนคนลำบาก โดยส่วนตัว ผมน่ะชัดเจนว่าทำใจเลือกนักการเมืองเก่าๆ เน่าๆ ไม่ลง เลยพยายามมองหาทางเลือกอื่น แต่เรื่องเศรษฐกิจสำหรับผม คือเรื่องหลักที่ไม่แพ้พวกการปฏิรูประบบราชการหรือการแก้คอร์รัปชันเลย แต่พี่เล่นไม่เอาเรื่องนี้สักนิด แล้วจะให้คนอย่างพวกผมทำยังไง ต้องมานั่งคิดว่าทางไหนแย่น้อยกว่ากันอย่างนี้น่ะหรือ?
ถ้าพรรคจะมาทางนี้ ก็ออกตัวไปเลยว่าจะมุ่งแก้คอร์รัปชัน ปฏิรูปการเมืองอะไรก็ว่าไป เศรษฐกิจผมไม่ถนัด แล้วขอจับมือกับพรรคที่เก่งทางนี้ ก็ยังเข้าท่ากว่า แต่คนนั้นพี่ก็ไม่เอา คนนี้พี่ก็ไม่เอา อันนี้ก็ไม่เข้าใจจริงๆ"