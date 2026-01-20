“ท๊อป จิรายุส” ตัวแทนผู้นำไทยบนเวที WEF 2026 ต่อเนื่องปีที่ 5 ร่วมวงผู้นำโลกขับเคลื่อนวาระ AI และความร่วมมือภูมิภาคอาเซียน

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เดินทางถึงเมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก ประจำปี 2569 (World Economic Forum 2026) ในฐานะตัวแทนภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้นำระดับโลกบนเวทีเศรษฐกิจที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “A Spirit of Dialogue” เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือท่ามกลางความท้าทายของโลกในปัจจุบัน
การประชุมสภาเศรษฐกิจโลกถือเป็นเวทีระดับโลกที่รวบรวมเหล่าผู้นำจากทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมหารือถึงทิศทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลก โดยในปีนี้ได้รับความสนใจจากผู้นำกว่า 3,000 ท่าน จาก 130 ประเทศทั่วโลก รวมถึงบุคคลสำคัญที่น่าจับตามองอย่างโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ ท๊อป จิรายุส ได้มีโอกาสพบกับผู้นำ และผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น คุณแอนดรูว์ อึ้ง ผู้ทรงอิทธิพลในวงการปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Google Brain และ Coursera, คุณคริสติน ลาการ์ด หนึ่งในสตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกการเงิน และคุณอัล กอร์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Generation Investment Management (GIM) ผู้ซึ่งเป็นนักขับเคลื่อนและรณรงค์ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความยั่งยืน ตลอดจนการผลักดันนโยบายสาธารณะระดับสูง
สำหรับประเทศไทยนำทีมโดยผู้แทนระดับนโยบายและผู้นำองค์กรชั้นนำ เช่น คุณเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, คุณสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, คุณนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการ BOI พร้อมภาคเอกชนไทยระดับประเทศ เช่น SCG, CP, ไทยเบฟเวอเรจ, บางจาก, ธนาคารกรุงเทพ, Bitkub และ KBTG
ประเด็นในการพูดคุยของเวทีประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูความร่วมมือ การรับมือความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และความผันผวนทางเศรษฐกิจ ไปจนถึงการใช้ประโยชน์การใช้เทคโนโลยี AI อย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งท๊อป จิรายุส ได้รับเกียรติเข้าร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้นำระดับโลกใน 2 เซสชันสำคัญ ได้แก่
1. AI for Circular Value Chains เซสชันนี้เน้นการหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมในการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับห่วงโซ่อุปทานสู่โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบิทคับมุ่งนำเสนอประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และบล็อกเชนเพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ
2. Diplomacy Dialogue on Myanmar การประชุมผู้กำหนดนโยบายและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือภูมิภาคอาเซียน พร้อมหารือแนวทางการบริหารจัดการความช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรม การเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาค และการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเมียนมา ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของกลุ่มภูมิภาคอาเซียน
นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา กล่าวว่า "การได้เข้าร่วม World Economic Forum ในปีนี้ถือเป็นโอกาสที่สำคัญอีกครั้งในการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย ในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในมิติของเทคโนโลยี AI และความยั่งยืน รวมถึงความร่วมมือในระดับอาเซียน ซึ่งมีความสำคัญต่อเสถียรภาพของภูมิภาคในระยะยาว เราพร้อมนำความรู้และเครือข่ายที่ได้รับจากเวทีนี้กลับมาพัฒนา และยกระดับระบบเศรษฐกิจไทยต่อไป"
การเข้าร่วมการประชุมสภาเศรษฐกิจโลกของท๊อป จิรายุส ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่สะท้อนบทบาทของผู้นำธุรกิจไทยที่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลก แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงถึงศักยภาพ ของประเทศไทยที่พร้อมปรับเปลี่ยน และเติบโตท่ามกลางความผันผวนในมิติต่างๆ ของโลกอีกด้วย