Crypto.com มั่นใจ! "ตลาดคริปโต Q4 ฟื้นพุ่งแรง" หาก Fed กดดอกเบี้ยกันยายนนี้

ซีอีโอ Crypto.com ประกาศกร้าว ตลาดคริปโตไตรมาส 4 มีโอกาสทะยาน หาก Fed เดินหน้าลดดอกเบี้ยตามคาด 90% หลังสัญญาณผ่อนคลายจาก Jackson Hole พร้อมเปิดเผยรายได้บริษัทกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา กำไรสุทธิ 300 ล้านดอลลาร์ จนธนาคารการลงทุนยักษ์ใหญ่รุมทาบ IPO ขณะเดียวกันยังจับมือ Trump Media เดินเกมขยายจักรวาลคริปโตทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การเงิน และ ETF
คริส มาร์ซาเล็ค ซีอีโอของ Crypto.com แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลก เปิดเผยผ่าน Bloomberg ว่า หากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 17 กันยายนนี้ ตลาดคริปโตมีแนวโน้มแข็งแกร่งในไตรมาส 4 จากสภาพคล่องที่ไหลกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยง และบรรยากาศการลงทุนที่สดใสขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ความคาดหวังจาก Fed จุดเชื้อไฟตลาด
CME Futures ล่าสุดสะท้อนความเป็นไปได้สูงถึง 90% ที่ Fed จะหั่นดอกเบี้ย หลังเจอโทนเสียงผ่อนคลายจากนายเจอโรม พาวเวล ประธาน Fed ที่ Jackson Hole การคาดการณ์ดังกล่าวส่งแรงหนุนให้ตลาดคริปโตขยับเข้าสู่โหมด “รอการฟื้นตัว” ด้วยความเชื่อมั่นว่ามาตรการผ่อนคลายทางการเงินจะผลักดันกระแสเงินทุนใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
Crypto.com เปิดผลประกอบการแรงท่ามกลางแรงทาบ IPO
นอกจากนี้ นายคริส มาร์ซาเล็ค เปิดเผยว่า บริษัทมีรายได้รวมกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา กำไรขั้นต้นแตะ 1 พันล้านดอลลาร์ และมีกำไรสุทธิ 300 ล้านดอลลาร์ แม้มีการนำเงินกว่า 700 ล้านดอลลาร์กลับไปลงทุนต่อ จนถือเป็นหนึ่งในกระดานซื้อขายคริปโตที่ทำกำไรสูงสุดในตลาด ข้อมูลนี้ทำให้สถาบันการเงินรายใหญ่หลายแห่งเข้ามาทาบทามเพื่อผลักดันให้บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ แต่ซีอีโอระบุว่ายังไม่มีการตัดสินใจและบริษัทพอใจกับสถานะเอกชนที่ให้ความคล่องตัวในการดำเนินกลยุทธ์
จับมือ Trump Media ปูทางสู่กลยุทธ์คริปโตระดับชาติ
นอกจากนี้เมื่อ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา Crypto.com ประกาศจับมือกับ Trump Media and Technology Group เพื่อพัฒนาโครงสร้างการเงินของโทเคน Cronos และขยายไปสู่ ETF ระบบชำระเงิน และบริการสมัครสมาชิก โดย มาร์ซาเล็ค ย้ำว่า ข้อตกลงนี้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์คริปโตของฝ่ายบริหารทรัมป์ ทั้งในด้านการผลักดันบิทคอยน์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับอุตสาหกรรมคริปโตอย่างครบวงจร
การเมือง-เศรษฐกิจสหรัฐฯ สั่นคลอนความเชื่อมั่น
อย่างไรก็ตาม การคาดหวังดอกเบี้ยขาลงอาจสะดุดจากกระแสสังคมที่ “เกินจริง” Santiment เตือนว่าการพูดถึงคำว่า “Fed”, “rate”, และ “cut” ในโซเชียลเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือน ซึ่งมักเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในภาวะยูโฟเรียและมีโอกาสเจอแรงขายทำกำไรระยะสั้น ข้อมูล On-chain ยังชี้ว่า BTC ที่ไหลกลับเข้าสู่กระดานเทรดเพิ่มขึ้นราว 70,000 เหรียญตั้งแต่ต้นมิถุนายน ขณะที่ ETH มีสัญญาณ MVRV สูงเกิน 15% ในระยะสั้น และ 58.5% ในระยะยาว ซึ่งสัมพันธ์กับโอกาสการพักฐาน
แรงกดดันทางการเมืองเพิ่มความไม่แน่นอน
การถกเถียงเรื่องอนาคตประธาน Fed ยิ่งเพิ่มแรงกดดันซึ่งคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB เตือนว่า หากทรัมป์แทรกแซงความเป็นอิสระของ Fed จะสร้าง “อันตรายร้ายแรง” ต่อเศรษฐกิจโลก ขณะเดียวกันทรัมป์ก็โจมตี พาวเวล อย่างหนัก เรียกร้องให้ลดดอกเบี้ยทันที พร้อมขู่ฟ้องร้องและกล่าวโทษว่าทำให้สหรัฐฯ สูญเสียเงินดอกเบี้ยมหาศาล
ทรัมป์ยืนยันว่า มาตรการภาษีนำเข้า 40% จากบราซิลและ 50% สำหรับทองแดงไม่ใช่ตัวการกดดันเงินเฟ้อ ขณะที่ตัวเลข PMI ภาคการผลิต ISM เดือนล่าสุดยังอยู่ในโซนต่ำที่ 48.9 ซึ่งนักวิเคราะห์ชี้ว่า หากต่ำกว่า 49.5 ต่อเนื่อง จะยืดระยะเวลาการฟื้นตัวของตลาดคริปโต แต่หาก PMI ฟื้นกลับขึ้นเหนือระดับดังกล่าว จะช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนให้สดใสขึ้น
อย่างไรก็ดี ความเชื่อมั่นของนักลงทุนคริปโตในไตรมาส 4 กำลังถูกขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังต่อการตัดสินใจของ Fed ท่ามกลางความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ซ่อนอยู่ การเคลื่อนไหวของ Crypto.com ไม่เพียงสะท้อนพลังของเอกชนคริปโตที่พร้อมรับมือ แต่ยังตอกย้ำว่า อนาคตของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงผูกพันแนบแน่นกับเกมการเงินการคลังระดับโลก