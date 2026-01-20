อุทาหรณ์สาวไทย! เตือนอย่ามองข้ามอาการปวดท้อง แชร์ประสบการณ์เฉียดตาย ผ่าตัดฉุกเฉินซีสต์รังไข่แตก

เพจดังแชร์อุทาหรณ์เตือนภัยผู้หญิง หลังหญิงรายหนึ่งเล่าประสบการณ์เฉียดตายจากซีสต์รังไข่แตก ต้องผ่าตัดฉุกเฉินและตัดรังไข่ไปหนึ่งข้าง ย้ำสาวๆ ควรตรวจอัลตราซาวนด์เป็นประจำ
วันนี้ (20 ม.ค.) เพจ “Drama-addict” ได้ออกมาโพสต์ข้อความแชร์อุทาหรณ์เตือนภัยสำหรับผู้หญิง หลังมีลูกเพจรายหนึ่งส่งข้อความมาเล่าประสบการณ์เฉียดตายจากภาวะซีสต์ในรังไข่ ซึ่งนำไปสู่การผ่าตัดฉุกเฉินและสูญเสียรังไข่ไปหนึ่งข้าง โดยหญิงรายดังกล่าวเล่าว่า ก่อนหน้านี้ประมาณ 2 สัปดาห์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ เธอมีอาการปวดหลัง จึงไปพบแพทย์และเข้ารับการเอกซเรย์ ซึ่งผลตรวจไม่พบความผิดปกติใดๆ บริเวณหลังหรือสะโพก ทำให้ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติ
กระทั่งวันที่ 15 ที่ผ่านมา เธอมีอาการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลม และปวดท้องอย่างรุนแรง เพื่อนจึงรีบนำส่งโรงพยาบาล แพทย์ตรวจพบว่าความดันโลหิตต่ำ และจากการอัลตราซาวนด์พบก้อนซีสต์ในรังไข่ ต่อมาเมื่ออาการไม่ดีขึ้นจึงต้องเข้ารับการตรวจ MRI อย่างละเอียด
ผลตรวจพบว่าซีสต์ดังกล่าวมีขนาดใหญ่ถึง 10 เซนติเมตร และเกิดภาวะซีสต์บิดและแตก ส่งผลให้แพทย์ต้องตัดสินใจผ่าตัดฉุกเฉินเนื่องจากเนื้อรังไข่ถูกทำลาย สุดท้ายจำเป็นต้องตัดรังไข่ออกไป 1 ข้าง คือรังไข่ด้านซ้าย
หญิงรายนี้ยังฝากเตือนว่า ภาวะซีสต์หรือถุงน้ำในรังไข่เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยในผู้หญิงไทย ส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการ แต่หากก้อนมีขนาดใหญ่ อาจเสี่ยงต่อการบิดหรือแตก ทำให้เกิดอาการปวดท้องเฉียบพลัน หน้ามืด เป็นลม และในบางรายอาจมีเลือดออกในช่องท้อง ซึ่งหากรักษาไม่ทันอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
ทั้งนี้ เจ้าตัวย้ำว่าผู้หญิงควรหมั่นตรวจสุขภาพภายใน และเข้ารับการอัลตราซาวนด์เป็นประจำ เพื่อป้องกันและตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นกรณีของเธอ