รู้ไว้! กินไซยาไนด์ อาการเป็นอย่างไร?

ไซยาไนด์ คืออะไร? เป็นสารพิษอันตรายหรือเปล่า?
ไซยาไนด์ คือ สารประกอบชนิดหนึ่งที่มีความเป็นพิษต่อร่างกายสูง หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า จริง ๆ แล้ว ไซยาไนด์นั้นมีอยู่รอบตัวเราไปหมด โดยเฉพาะอาหารบางชนิดที่เรารับประทานเข้าไปก็มีส่วนของไซยาไนด์อยู่บ้าง แต่ก็เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยที่ทำให้พิษของไซยาไนด์ อาการไม่แสดงออกต่อร่างกาย โดยไซยาไนด์นี้จัดเป็นหนึ่งในสารประกอบที่สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายแหล่ง
ไซยาไนด์เกิดจาก
เกิดจากธรรมชาติ อย่างอัลมอนด์ มันสำปะหลังข้าวโพด หน่อไม้ ฝ้าย และต้นไผ่
เกิดจากการย่อยสลายของแมลง ไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อ กิ้งกือ และตะขาบ
เกิดจากมนุษย์ผ่านกิจกรรมหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกาแฟ การสูบบุหรี่ ควันรถ หรือ การเผาไหม้ในการทำการเกษตร
ซึ่งทั้ง 3 แหล่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดสารไซยาไนด์ข้างต้น (จากพืช, จากสัตว์ และจากมนุษย์) ล้วนมีปริมาณเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่ก่อให้เกิดพิษแบบเฉียบพลัน แต่จะก่อให้เกิดการสะสมสารพิษภายในร่างกาย จากแหล่งน้ำ จากพืช และจากดินได้
ส่วนของแหล่งไซยาไนด์ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เป็นอย่างมากก็คือไซยาไนด์ที่เกิดจากการสังเคราะห์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมถลุงโลหะ อุตสาหกรรมการทำเครื่องประดับเพชรพลอย อุตสาหกรรมการสกัดทอง หรืออุตสาหกรรมการผลิตยาฆ่าแมลง
กินไซยาไนด์ อาการ
ซึ่งไซยาไนด์จากอุตสาหกรรมเหล่านี้มีความเข้มข้นที่สูงและเป็นอันตรายต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยไซยาไนด์ มีผลต่อร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ภายในระยะเวลาไม่กี่นาที หรือ จะเป็นการสะสมแล้วก่อให้เกิดพิษของไซยาไนด์แบบเรื้อรัง
ในปัจจุบัน ไซยาไนด์ เป็นสารควบคุมที่ถูกนำมาใช้ในวงการอุตสากรรม ไม่สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาหรือร้านค้าทั่วไป แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า มีช่องโหว่มากมายที่หาซื้อได้ง่ายตามช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ที่นำมาวางขาย จึงมีความเสี่ยงมากที่อาจจะมีการซื้อนำมาใช้เองโดยไม่ระวัง เกิดการปนเปื้อนจนเป็นอันตรายหรือร่างกาย หรืออาจมีผู้ไม่หวังดีนำไซยาไนด์มาใช้ในทางอันตรายต่อผู้อื่นได้
รู้ไว้! เมื่อกินไซยาไนด์ อาการเป็นอย่างไร
หลังจากที่เราทราบกันไปแล้วว่า ไซยาไนด์คืออะไร มีลักษณะเป็นแบบไหน แล้วสามารถเกิดจากอะไรได้บ้างในบทความเบื้องต้นไปแล้วนั้น เรามาดูกันต่อว่า ถ้าหากว่าเรากินไซยาไนด์ อาการเป็นจะอย่างไร โดยเมื่อเรากินไซยาไนด์ อาการจะสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ
กินไซยาไนด์ อาการแบ่งได้เป็น 2 แบบ
1.กินไซยาไนด์ อาการแบบเฉียบพลัน ซึ่งมีความรุนแรงมาก เพราะจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการเสียชีวิตภายในระยะเวลาไม่นาน โดยเริ่มจากการ
มึนงง
หมดสติ
ชัก
ส่วนของระบบภายในก็เกิดการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะ
เลือดเป็นกรด
ความดันโลหิตต่ำ
เกิดอาการหัวใจหยุดเต้น โดยจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้
2.กินไซยาไนด์ อาการแบบสะสมหรือแบบเรื้อรัง มักเกิดจากการได้รับไซยาไนด์ในปริมาณไม่มากติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน อาการที่ปรากฎจึงรุนแรงน้อยกว่าแบบเฉียบพลันแต่หากไม่ได้รับการรักษาที่ทันเวลาก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้ ซึ่งอาการก็มี
อ่อนล้า อ่อนเพลีย
วิงเวียนศีรษะ
อาเจียน
รูม่านตาขยาย
ผิวหนังแห้งและค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีม่วง โดยอาการที่ปรากฎเมื่อได้รับพิษของไซยาไนด์ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังจะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการรับจากการกินหรือการสูดดม