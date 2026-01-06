ดราม่าเดือด! หมอ vs นักกิจกรรม แนะ “พรรคประชาชน” ฟังความเห็นต่าง ปมคำนำหน้าชื่อ ชี้เคสฉุกเฉินอันตรายถึงชีวิต

แพทย์กังวล! นโยบาย “เลือกคำนำหน้านามอิสระ” อาจกระทบระบบสาธารณสุข ชี้ช่องโหว่เสี่ยงวินิจฉัยผิดพลาดในนาทีวิกฤต โดยเฉพาะโรคที่สัมพันธ์กับเพศกำเนิด เช่น การตั้งครรภ์นอกมดลูก หรือถุงน้ำรังไข่แตกในชายข้ามเพศ วอนฝ่ายการเมืองรับฟังความเห็นต่างเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ ด้านฝั่งนักกิจกรรมยืนยันสิทธิต้องมาก่อน ล่าสุดแพทย์แนะทางออก “พบกันครึ่งทาง” ให้ระบุเพศกำเนิดในบัตรเพื่อการรักษา แต่ใช้คำนำหน้าตามเพศสภาพได้
จากกรณี พรรคประชาชน เตรียมผลักดันให้ประชาชนมีสิทธิ เลือกคำนำหน้านาม (เช่น นาย, นาง, นางสาว) ให้ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและลดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่ยึดติดกับเพศกำเนิดตามระบบเดิมที่ไม่สอดคล้องกับยุคสมัย
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการถกเถียงกันอย่างหนัก โดยฝ่ายค้านมักยกเหตุผลเรื่องความกังวลว่าจะมีการหลอกลวงหรือความสับสนทางการแพทย์ ซึ่งในมุมมองของผู้สนับสนุน เห็นว่าเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นและขัดขวางสิทธิของคนข้ามเพศ
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 5 ม.ค. เพจ “Remrin” ซึ่งเจ้าของเพจเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ได้ออกมาโพสต์ข้อโต้แย้งในมุมมองทางการแพทย์และสังคม โดยได้ระบุข้อความว่า
“ทางการแพทย์ มีโอกาสทำให้เกิดความผิดพลาดสูง
โดยเฉพาะกรณีฉุกเฉินที่เราจะยืนยันเพศจากการดูบัตรประชาชนก่อน
เพราะโรคที่ฉุกเฉินของผู้ชายและผู้หญิงต่างกัน เช่น ชายข้ามเพศปวดท้องหนัก ก่อนจะหมดสติมา ซึ่งสาเหตุจริง ๆ มาจาก ซีสต์ที่รังไข่ขนาดมหึมาแตก หรือบางคนรังไข่บิดขั้วมา บางคนตั้งครรภ์นอกมดลูกแล้วแตกขึ้นมา(มีนะถึงข้ามเพศแต่ท้องก็มี) ซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง เพราะหมอเข้าใจผิดว่าเป็นชายแท้มองข้ามโรคพวกนี้ไป แล้วแผนกศัลยกรรมรับเป็นเจ้าภาพเปิดท้องมา ก็ผิดแผนก ต้องเปลี่ยนเป็นหมอนรีเวชมาทำต่องี้ มันมีผลหมดครับ โอเคเราอาจจะทำระบบยืนยันเพศกำเนิดในระบบได้ แต่เวลาวิกฤตมันสถานการณ์คนละเรื่องครับ
ส่วนกรณีอื่น ๆ การทำหัตถการบ้างอย่าง การคำนวณยา อันนั้นก็คิดตามเพศกำเนิดด้วยนะครับ นี่แค่ด้านสาธารณสุขนะครับ ในวงการอื่น ๆ ก็มี
แล้วที่เม้นว่าต่างประเทศไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้ มันมีนะครับ
ประเด็นคืออยากให้ฟังเสียงคนอื่นบ้าง ไม่ว่าจะแสดงความเห็นในด้านที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย อันนี้หมอก็เสนอแนะกันหลายคนแล้ว ว่ามีประโยชน์ไม่คุ้มเสีย ลองนำความเห็นเก็บไปทบทวนแล้วไปปรับปรุงหรือหาวิธีแก้ก่อนก็ได้ อย่ากระโจนไปเถียง ไปประชดทุกเม้นที่ค้านแบบนี้ มันดูไม่ดี และไม่น่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่มีวุฒิภาวะนะครับ ยิ่งประเด็นเรื่องสาธารณสุขนี่หลายเรื่องแล้ว ที่นโยบายออกมาแล้วดูยังไงก็ไม่รู้ อันนี้อยากให้ใจเย็น ๆ แล้วรับฟังเสียงประชาชนก่อน จะเห็นด้วย หรือไม่ก็ไม่เป็นไร แต่อย่าประชดประชันแบบนั้น ทั้งคนที่เชียร์ทั่วไปจนถึงระดับ สส. เลยมันไม่ช่วยให้อะไรดีหรอกครับ คือแบบกรณีจขพ.อันนี้พอเข้าใจว่านโยบายได้ประโยชน์และถูกใจ แต่บางทีสส.เอากับเขาด้วยนี่สิ“
ต่อมา พบว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “คฌาสิต พ่วงอำไพ” ผู้ก่อตั้ง Non-Binary Thailand ได้เข้ามาคอมเมนต์ ระบุว่า
“ขอบคุณค่ะที่แชร์ หวังว่าจะมีบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีใจเป็นกลางสักแค่คน สองคน ที่มองเห็นและให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของชุมชนคนข้ามเพศ นอนไบนารี่อินเตอร์เซ็กซ์ ที่ไม่สามารถรอได้อีกแล้วแม้วินาทีเดียว เพราะชีวิตของพวกเขาตกอยู่ในความเสี่ยงทุก ๆ วินาที อยากด่า อยากล้อ อยากด้อยค่าอย่างไรก็เชิญเลยค่ะ แต่ดิฉันของยืนข้างชุมชนLGBTIQAN ที่เป็นผู้ถูกผลักให้เป็นชายขอบก่อน เพราะฉันเป็นคนในชุมชนนี้”
อย่างไรก็ตาม เพจ “Remrin” ได้โพสต์ภาพข้อความดังกล่าว พร้อมระบุข้อความตอบกลับไปว่า
“โอ้โห คนเดียวเลยเนี่ย ที่เถียงสู้มือกันสุด ๆ เรื่องออกนโยบาย เสนอนโยบายจริง ๆ ไม่ผิดเลย แต่เวลามีคนไปให้ความเห็นต่าง คุณควรใจเย็น ๆ และรับฟังหน่อยครับ กับตำแหน่งหน้าที่ตรงนี้น่ะ ยิ่งเป็นสส.บัญชีรายชื่อลำดับ 65 ด้วย ต้องระวังหน่อยนะ เพราะแค่นี้พรรคช่วงนี้ก็โดนมรสุมหนักหนาแล้ว
อันนี้คือประเด็นเรื่องที่ให้บุคคลข้ามเพศใช้คำนำหน้านามอย่างอิสระนะ
คือต้องบอกก่อน โดยส่วนตัวสนับสนุนเรื่องสิทธิ และรู้สึกเห็นใจLGBTQ+ ที่ผ่านมาที่มักถูกสังคมล้อเลียน หรือมองว่าเป็นอะไรที่ไม่ถูกต้อง แต่ตอนนี้ก็รู้สึกยินดีที่สังคมเปิดกว้างและให้การยอมรับมากขึ้น แต่สำหรับเรื่องนี้ มันมีปัญหาใหญ่กว่านั้นครับ ไม่ใช่แค่วงการแพทย์นะครับวงการอื่น ไม่ว่าจะกีฬา นักโทษ การใช้ห้องน้ำสาธารณะ ฯลฯ มันมีช่องโหว่ที่อาจจะทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมกับคนอื่น หรืออาจจะเกิดผลเสียย้อนกลับมาที่ตัวเองได้
เอาเฉพาะทางการแพทย์ก่อน คือการมีโอกาสทำให้เกิดความผิดพลาดสูง โดยเฉพาะกรณีฉุกเฉินที่เราจะยืนยันเพศจากการดูบัตรประชาชนก่อน
เพราะโรคที่ฉุกเฉินของผู้ชายและผู้หญิงต่างกัน เช่น ชายข้ามเพศปวดท้องหนัก ก่อนจะหมดสติมา ซึ่งสาเหตุจริง ๆ มาจาก ซีสต์ที่รังไข่ขนาดมหึมาแตก หรือบางคนรังไข่บิดขั้วมา บางคนตั้งครรภ์นอกมดลูกแล้วแตกขึ้นมา(มีนะถึงข้ามเพศแต่ท้องก็มี) ซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง เพราะหมอเห็นบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วย “นาย” เลยเข้าใจผิดว่าคนไข้เป็นชายแท้มองข้ามโรคพวกนี้ไป แล้วแผนกศัลยกรรมรับเป็นเจ้าภาพเปิดท้องมา ก็ผิดแผนก ต้องเปลี่ยนเป็นหมอนรีเวชมาทำต่องี้ มันมีผลหมดครับ โอเคเราอาจจะทำระบบยืนยันเพศกำเนิดในระบบได้ แต่เวลาวิกฤตมันสถานการณ์คนละเรื่องครับ
ส่วนกรณีอื่น ๆ การทำหัตถการบางอย่าง การคำนวณยา อันนั้นก็คิดตามเพศกำเนิดด้วยนะครับ นี่แค่ด้านสาธารณสุขนะครับ ในวงการอื่น ๆ ก็มี
จนถึงหมอทางนิติเวชที่ชันสูตรศพก็ยังกระทบในการระบุบุคคลเลยครับ
แล้วที่บอกว่าต่างประเทศไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้ มันมีนะครับ
ประเด็นคืออยากให้ฟังเสียงคนอื่นบ้าง ไม่ว่าจะแสดงความเห็นในด้านที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย อันนี้หมอก็เสนอแนะกันหลายคนแล้ว ว่ามีประโยชน์ไม่คุ้มเสีย ลองนำความเห็นเก็บไปทบทวนแล้วไปปรับปรุงหรือหาวิธีแก้ก่อนก็ได้ อย่ากระโจนไปเถียง ไปประชดทุกเม้นที่ค้านแบบนี้ มันดูไม่ดีเลยครับ และดูแล้วมันไม่ได้ทำให้ได้คะแนนเสียงเลยครับ มีแต่ทำให้ดูแย่ทั้งในนามพรรคและทำให้ LGBTQ+ ถูกตำหนิไปด้วย
ส่วนตัวมองว่าคนละครึ่งทางกำลังดี คือระบุเพศกำเนิดในบัตร ไว้สำหรับกรณีที่บุคลากรที่จำเป็นต้องรู้เพศกำเนิดจริง แต่ใช้นาย นางสาวได้ตามเพศสภาพ เพื่อให้เวลาปกติ ไม่รู้สึกแย่เวลาต้องพูดชื่อตัวเองตามงาน หรือเวลาใช้ชีวิตปกติ ผมพอเข้าใจอยู่อย่างเช่นใจเป็นหญิง แต่มีคำว่านายติดตัวคงรู้สึกแย่เหมือนกัน แต่การเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีแนวทางรองรับไม่ให้กระทบทางอื่นครับ อยากให้ฝากพิจารณานะครับ อันนี้ผมออกความเห็นด้วยใจเป็นกลางตามที่เสนอแล้วนะครับ อย่าฝืนทำอะไรที่ได้ประโยชน์นิดเดียวแต่กระทบด้านอื่นมากมายเลย“
