ไพรด์- รัฐ - เอกชน สานพลังจัด Trans Pride Thailand ปีที่ 2 พลิกโฉมสีลม เปิดประตูสู่ความเท่าเทียม

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568 - งาน Trans Pride Thailand 2025” จัดขึ้นภายใต้ธีม “พลิกโฉมอนาคตเพื่อความเท่าเทียม” ระหว่างวันที่ 23–24 มิถุนายน 2568 ณ ตึกปาร์ค สีลม กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจกว่า 40 องค์กรทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองอัตลักษณ์ของชุมชนคนข้ามเพศ สนับสนุนสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมในทุกมิติของชีวิตรศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวในพิธีเปิดว่า กรุงเทพมหานครรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนงานทรานซ์ไพรด์ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนสิทธิของชุมชนคนข้ามเพศในประเทศไทย โดยยืนยันว่า “กรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน” พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน WorldPride 2030 อย่างเต็มรูปแบบกรุงเทพมหานครยังได้พัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศอย่างยั่งยืน เช่น การส่งเสริมให้เขตต่าง ๆ เปิดบริการจดทะเบียนคู่สมรสเพศเดียวกัน การสนับสนุนการแต่งกายตามเพศสภาพของข้าราชการ และการให้บริการคลินิก BKK Pride Clinic 31 แห่งในศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการส่งเสริมการศึกษาที่เคารพความหลากหลาย และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มคนข้ามเพศไฮไลต์ของงานยังรวมถึงนิทรรศการ “Trans People Are Here — Everywhere, Forever” ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวของคนข้ามเพศในประเทศไทยโดย ณชเล บุญญาภิสมภาร ตัวแทนคณะทำงานทรานซ์ไพรด์ไทยแลนด์ได้กล่าวว่า“ประวัติศาสตร์ของคนข้ามเพศ ทอม กะเทยในประเทศไทย ไม่ได้เริ่มต้นจากเอกสารราชการ แต่เขียนขึ้นจากชีวิตจริงของผู้คนที่ต่อสู้ ฝ่าฟัน และยืนหยัดท่ามกลางความไม่เข้าใจ ความรุนแรง และการเลือกปฏิบัติ นิทรรศการนี้จึงไม่ใช่เพียงการเล่าประวัติศาสตร์ แต่เป็นพื้นที่คืนเสียงและศักดิ์ศรีให้กับคนข้ามเพศที่เคยถูกมองไม่เห็น เราเดินมาไกล และเราจะไม่หยุดเดิน จนกว่าคนข้ามเพศทุกคนจะมีชีวิตที่ปลอดภัย เท่าเทียม และสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างภาคภูมิ”งาน Trans Pride Thailand 2025 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดจากการรวมพลัง 3 ภาคส่วน ได้แก่ ชุมชน ภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชนที่ร่วมสร้างแสดงเจตนารมณ์เปิดรับและเคารพในความหลากหลาย พร้อมเปิดพื้นที่สำหรับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจบนถนนสีลม โดยผู้สนับสนุนการจัดงานยังประกอบไปด้วย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ บริษัท MSD Thailand สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์กรอื่นๆรวมกว่า 40 องค์กรและแบรนด์โดย นางสาวอรฤดี ณ ระนอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด ผู้พัฒนาโครงการพาร์คสีลม ออฟฟิศทางเลือกใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ​ กล่าวว่า “สีลม” เป็นพื้นที่เศรษฐกิจการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย สามารถดึงดูดผู้คนได้มากกว่า 50,000 คนต่อวัน นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นด้านอัตลักษณ์บุคคลที่มีความหลากหลาย ทำให้ย่านนี้ได้รับการยอมรับให้เป็นพื้นที่แห่งการเฉลิมฉลอง และการแสดงออกถึงตัวตนได้อย่างเต็มที่ด้าน นายสุธี ลิมปนชัยพรกุล ประธานอำนวยการ บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด ผู้พัฒนาและบริหารโครงการพาร์ค สีลม กล่าวว่า การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Trans Pride Thailand 2025 สะท้อนถึงด้วยศักยภาพของทำเลที่สามารถรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งการเปิดกว้างและยอมรับในความหลากหลายอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ เมื่อทุกคนรู้สึกมีความปลอดภัย และได้เป็นตัวของตัวเองโดย “พาร์ค สีลม” พร้อมเป็นพื้นที่ความปลอดภัย การเป็นศูนย์กลางของคอมมูนิตี้ และ เกตเวย์แห่งโอกาสที่เปิดกว้างด้านเศรษฐกิจและสังคม สำหรับทุกคนในย่านสีลมแห่งนี้