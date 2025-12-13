จากเวทีธุรกิจสู่แสงแฟลช! ดร.ม่านฟ้า คว้า 2 รางวัลใหญ่ “Dot Property Southeast Asia Awards 2025”

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าจับตามองของวงการอสังหาริมทรัพย์และสังคมไฮโซ เมื่อ ดร.ม่านฟ้า หรือไฮโซม่านฟ้า เซเลปสาวเก่งมากความสามารถ สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ด้วยการเปิดตัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นครั้งแรก แต่สามารถคว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับ Southeast Asia จากเวที Dot Property Southeast Asia Awards 2025 ได้สำเร็จ
โดยดร.ม่านฟ้าได้รับรางวัล
🏆 Best New Launch Villa Development
🏆 Best Emerging Developer – Design Excellence
ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับภูมิภาคที่ยกย่องโครงการและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความโดดเด่นด้านวิสัยทัศน์ การออกแบบ และศักยภาพในการเติบโตในอนาคต
ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและวิสัยทัศน์ของ โครงการ Marnfah Pool Villas Pataya ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบ Luxury & Wellness Experience อย่างแท้จริง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต ความเป็นส่วนตัว และความหรูหราอย่างมีรสนิยม
ดร.ม่านฟ้า เผยว่า รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจส่วนตัว แต่เป็นแรงผลักดันสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ด้าน Luxury และ Wellness ในระยะยาว พร้อมยกระดับมาตรฐานโครงการไทยสู่เวทีนานาชาติ
นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของ ผู้หญิงไทยยุคใหม่ ที่ไม่เพียงประสบความสำเร็จในภาพลักษณ์และบทบาทสาธารณะ แต่ยังพิสูจน์ความสามารถเชิงธุรกิจบนเวทีระดับ Southeast Asia ได้อย่างสง่างาม จนกลายเป็นชื่อที่วงการอสังหาริมทรัพย์และสังคมต้องจับตามองต่อจากนี้
ดร. ม่านฟ้า ยังเผยอีกว่า ที่ห่างหายจากวงการบันเทิงไป 2-3 ปี เพราะไปทุ่มเทกับโปรเจกต์อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ชอบและมองว่ามั่นคง ตนดูแลงานเองทั้งหมด ตั้งแต่การก่อสร้างไปจนถึงการเลือกที่ดิน และพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้หญิงก็สามารถทำธุรกิจนี้ได้ดีเท่าผู้ชาย เธอเริ่มทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มา 7 ปีแล้ว แต่เพิ่งเปิดตัวโครงการแรกภายใต้ชื่อของตัวเองคือ "ม่านฟ้า ภูวิลล่า"
และการทำงานหนักส่งผลกระทบต่อสุขภาพเช่นกันทำให้เธอต้องผ่าตัดรังไข่ออกไปข้างหนึ่ง เธอจึงอยากเตือนให้ผู้หญิงทุกคนใส่ใจสุขภาพของตนเอง
เธอเล่าว่า ก่อนหน้านี้มีอาการปวดท้อง จึงไปตรวจ ก็พบช็อกโกแลตซีสต์ที่รังไข่ขนาด 8 เซนติเมตร พอผ่านไปมันขยายเป็น 11 เซนติเมตรในเวลาเพียงหนึ่งเดือน และเกือบจะระเบิด เธอต้องเข้าห้องฉุกเฉินเพื่อผ่าตัดรังไข่ข้างหนึ่งออกเนื่องจากซีสต์มีขนาดใหญ่มาก จึงอยากฝากเตือนผู้หญิงทุกคนว่าซีสต์ไม่ใช่เรื่องเล็ก ควรตรวจสุขภาพและตรวจภายในฯ อย่างน้อยปีละครั้ง เพราะรังไข่เป็นส่วนสำคัญของผู้หญิง การผ่าตัดรังไข่ออกไปหนึ่งข้างทำให้เธอกังวลเรื่องการมีบุตรในอนาคต แต่แพทย์แนะนำให้ฝากไข่ไว้ และตอนนี้เธอสบายดีแล้ว ช็อกโกแลตซีสต์ไม่มีอาการเตือนและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ตราบใดที่ยังมีประจำเดือนก็มีโอกาสเป็นได้ ผู้หญิงทุกคนควรไปตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุและยังไม่เคยมีบุตร
นอกจากนี้ ดร.ม่านฟ้า ยังรับว่าสนิทสนมกับน้องเซ้นต์มานานแล้ว และเรียนมีเดียฯด้วยกัน น้องเซ้นต์เป็นน้องคนเล็กในกลุ่มและเป็นคนตั้งใจทำงานสูงมาก ในวงการบันเทิงน้องน่าจะเป็นเบอร์ต้น ๆ เลย ของการผลิตซีรีส์วาย แล้วก็มีความตั้งใจในทุก business ที่เค้าทำ เป็นที่รักของทุกคน ตอนที่รับทราบข่าวล่าสุดของน้องเซ้นต์ คือเมื่อช่วงสามอาทิตย์ที่ผ่านมา น้องเซ้นต์ก็ค่อนข้างซีเรียสนิดนึ่ง ส่วนรายละเอียดอยากให้น้องเป็นคนมาเล่าเอง มันเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวของเค้า เรามาให้กำลังใจน้องกันดีกว่า น้องอยากทำอะไรก็ทำไปเลยและจะคอยสนับสนุนเสมอ รับว่ารู้สึกตกใจกับข่าวที่น้องเซ้นต์บอกว่าเงินเก็บทั้งชีวิตหายไป อยากแนะนำว่าใจเย็นๆ ในทุกเรื่อง และใช้สติในการแก้ไข รัดกุมในเรื่องดีเทลเอกสาร อาจต้องมีทนายมาช่วยดู เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต