Beyond IVF จับมือ Fertility Associates สานฝันผู้มีบุตรยากทุกช่วงวัย ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยระดับโลก

โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญ ได้แก่ ฯพณฯ โจนาธาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย, คุณซูซี ฟิวเทรลล์ อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์แห่งสำนักงานการค้าประเทศนิวซีแลนด์ในประเทศไทย พร้อมด้วยนพ. แอนดรูว์ เมอร์เรย์ ผู้อำนวยการแพทย์กลุ่มและผู้เชี่ยวชาญด้านการเจริญพันธุ์ของ Fertility Associates (FA) และผู้บริหารจาก Beyond IVF และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานมากมาย ณ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก Beyond IVF สาขาพระราม 2นพ. แอนดรูว์ เมอร์เรย์ ผู้อำนวยการแพทย์กลุ่มและผู้เชี่ยวชาญด้านการเจริญพันธุ์ของ Fertility Associates (FA) และตัวแทนจาก ASPIRE (Asia Pacific Initiative on Reproduction) ประเทศนิวซีแลนด์กล่าวว่า “Fertility Associates (FA) มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยระดับโลกมาสู่ผู้มีภาวะมีบุตรยากในประเทศไทย โดย Beyond IVF และ Fertility Associates (FA) มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องในการสร้างเครือข่ายการรักษาที่ครอบคลุม รวมถึงยกระดับมาตรฐานการรักษาและบริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก เช่น RTAC และ Embryoscope ซึ่ง Beyond IVF มีความพร้อมตั้งแต่การให้คำปรึกษาจากทีมงานมากประสบการณ์ ตลอดจนการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ทำให้เราเชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับการรักษาภาวะมีบุตรยาก และเติมเต็มความสุขให้กับทุกครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์”Beyond IVF โฉมใหม่ ให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยากอย่างครบวงจร ทุกโปรแกรมออกแบบมาเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละครอบครัวที่กำลังมองหาผู้ช่วยสู่เส้นทางการมีบุตร โดยมุ่งเน้นทั้งความสำเร็จของการรักษาและความสะดวกสบายของผู้รับบริการเป็นสำคัญ• สำหรับผู้เริ่มต้นวางแผนครอบครัว บริการใหม่ที่น่าสนใจคือ “การกระตุ้นไข่ตก (Ovulation Induction)” ซึ่งใช้ยาเม็ดในการกระตุ้นรังไข่เพื่อให้ไข่ตกโดยไม่ต้องฉีดยา และสามารถมีเพศสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิได้ตามธรรมชาติ โดยบริการนี้ไม่จำเป็นต้องแสดงใบสมรส สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที• สำหรับคู่รักวัย 40 ปีขึ้นไป ขอแนะนำแพ็กเกจ Family Builder ที่ออกแบบมาเพื่อเก็บรักษาตัวอ่อนที่มีโครโมโซมปกติ (Euploid Embryos) ซึ่งมีแนวโน้มในการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์และปลอดภัยมากกว่า เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้น โอกาสเกิดความผิดปกติของโครโมโซม (Aneuploidy) ก็จะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ฝังตัวไม่สำเร็จหรือแท้งบุตร การตรวจคัดกรองตัวอ่อนด้วย PGT จะช่วยคัดเลือกตัวอ่อนที่มีโครโมโซมปกติ เพิ่มโอกาสสำเร็จ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดด้านเวลา• Embryoscope คือระบบบ่มเพาะตัวอ่อนอัจฉริยะ ที่สามารถบันทึกภาพการเจริญเติบโตของตัวอ่อนแบบไทม์แลปส์อย่างต่อเนื่อง พร้อมวิเคราะห์ด้วยระบบ AI ที่ช่วยคัดเลือกตัวอ่อนที่แข็งแรงที่สุดได้อย่างแม่นยำ ยกระดับโอกาสสำเร็จในการทำ IVF ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปี และอัตราประสบความสำเร็จในการรักษาผู้มีบุตรยาก ทำให้ปัจจุบันมีทารกกว่า 30,000 คนได้ลืมตาดูโลกจากเครือข่ายของคลินิก ช่วยสร้างความสุขและเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์ตามความต้องการ โดยมีเคสที่ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย อาทิ คุณแม่เป็น PCOS (หรือโรคถุงน้ำในรังไข่หลายใบ) มารักษาด้วยวิธี ICSI (Intracytoplasmic sperm injection) สุดท้ายได้ลูกแฝดสมใจ หรือ คุณแม่อายุ 47 ปี แต่งงานมาแล้ว 19 ปีโดยไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อน รักษาด้วยวิธี ICIS สำเร็จ ตั้งครรภ์มีทายาทสมความตั้งใจ ฯลฯสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาเบื้องต้นได้ทั้งแบบออนไลน์ หรือเข้ารับบริการที่คลินิกโดยตรง หรือนัดหมายเพื่อตรวจวิเคราะห์ที่คลินิก หรือสามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อรับคำแนะนำและวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคล โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา ตลอดจนเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการที่สุด สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.beyondivf.com