“เรืองไกร” ร้องนายกฯ-กกต. สอบ 3 พิธีกรดัง “คุยให้คิด” ปมปั้นข่าวเท็จทีมเศรษฐกิจภูมิใจไทย

"เรืองไกร" จัดหนัก! ยื่นนายกฯ-กกต. สอบ 3 พิธีกรดังรายการ ‘คุยให้คิด’ ปมปล่อยข้อมูลเท็จทีมเศรษฐกิจภูมิใจไทยเป็นคนนอก ชี้ ‘วีระ ธีรภัทร’ มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ จี้ฟันผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์-ระเบียบหาเสียง แม้เจ้าตัวจะยอมขอโทษ ‘อนุทิน’ แล้วก็ตาม
กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมือง เมื่อนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เดินหน้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ตรวจสอบ 3 พิธีกรรายการ "คุยให้คิด" หลังนำเสนอข้อมูลคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถานะสมาชิกพรรคภูมิใจไทยของทีมเศรษฐกิจ ชี้เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และระเบียบการหาเสียง
โดย ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 69 ในรายการ "คุยให้คิด" โดยมี 3 พิธีกรชื่อดัง ได้แก่ นายสุทธิชัย หยุ่น, นายวีระ ธีรภัทร และนายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ ได้มีการวิเคราะห์ถึงปัญหาเอกภาพในพรรคภูมิใจไทย โดยระบุว่าพรรคขาดตัวแทนดีเบตด้านเศรษฐกิจ และอ้างว่าบุคคลสำคัญอย่าง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ และ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ เป็นเพียง "คนนอก" ที่มาช่วยหาเสียง จนไม่สามารถนำรูปไปติดบนป้ายหาเสียงได้
หลังรายการออกอากาศ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้โพสต์ข้อความตอบโต้อย่างดุเดือดว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไร้ข้อเท็จจริง พร้อมยืนยันว่าทั้งสองคน รวมถึงนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว คือสมาชิกพรรคและทีมเศรษฐกิจตัวจริงที่เป็นเนื้อเดียวกัน ต่อมา นายวีระ ธีรภัทร ได้เข้ามาโพสต์คอมเมนต์ขออภัยต่อนายอนุทิน โดยยอมรับว่าข้อมูลเรื่องสถานะสมาชิกพรรคมีความผิดพลาดจริง
ล่าสุด วันนี้ (20 ม.ค. 69) นายเรืองไกร ได้ยื่นหนังสือให้มีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ โดย นายเรืองไกรชี้ว่า นายวีระ ธีรภัทร ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ และกรรมการตรวจสอบนโยบายพรรคการเมืองของ กกต. จึงถือเป็น "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" ที่อยู่ในกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี
โดยข้อกฎหมายที่ขอให้ตรวจสอบ
1.พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (1): การนำเข้าข้อมูลบิดเบือนหรือข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์
2.ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการหาเสียง: การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง สส. หรือไม่