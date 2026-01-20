ระวัง!! อีเมลปลอมอ้าง “คืนเงินภาษี” หลอกขโมยข้อมูลส่วนตัว

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เตือนการแพร่ระบาดของอีเมลปลอมกำลังมา มิจฉาชีพแอบอ้างเป็น “eForm Thai” หรือ “กรมสรรพากร” ส่งข้อความหลอกลวงผ่านอีเมล โดยส่งข้อความแจ้งไปยังประชาชนว่า มีเงินภาษีรอการคืน และขอให้ผู้รับอีเมลรีบคลิกลิงก์ เพื่อยืนยันข้อมูลหรือดำเนินการรับเงินคืนภายในเวลาที่กำหนด หากหลงเชื่อ อาจถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินได้ทันที
ลักษณะของอีเมลปลอมที่พบบ่อย
1. ใช้ชื่อหรือโลโก้คล้ายหน่วยงานราชการ
2. แจ้งว่ามีเงินภาษีคืน และต้องดำเนินการภายในเวลาจำกัด
3. แนบลิงก์ให้คลิกเพื่อ “ยืนยันข้อมูล” หรือ “รับเงินคืน”
4. ใช้ภาษาที่เร่งเร้า สร้างความกังวลให้ผู้รับรีบตัดสินใจ
ข้อควรระวังที่ประชาชนต้องรู้
1. กรมสรรพากรจะไม่ส่งลิงก์ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวผ่านอีเมลหรือ SMS
2. หน่วยงานรัฐ ไม่ขอรหัสผ่าน รหัส OTP หรือข้อมูลบัญชีธนาคารทางอีเมล
3. การคืนภาษีต้องตรวจสอบและดำเนินการผ่าน เว็บไซต์หรือช่องทางทางการเท่านั้น
แนวทางป้องกันตนเอง
1. ห้ามคลิกลิงก์เด็ดขาด : การคลิกลิงก์ในอีเมลที่ไม่รู้จักเป็นความเสี่ยงสูงสุด
2. อย่าหลงเชื่อข้อความ : กรมสรรพากรไม่มีนโยบายส่งลิงก์ เพื่อขอคืนภาษีผ่านทางอีเมล
3. ลบอีเมลทิ้งทันที และกด Report Spam : หากไม่แน่ใจให้ติดต่อ “กรมสรรพากร” ผ่านช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้น
รู้เท่าทันก่อนคลิก คือวิธีป้องกันที่ดีที่สุด เพราะหน่วยงานรัฐ ไม่มีนโยบายส่งลิงก์ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวผ่านอีเมล
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.