20 ม.ค. ทรู พร้อมร่วม ปภ. ทดสอบแจ้งเตือนภัย ผ่านระบบ Cell Broadcast ทั่วประเทศ

ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศความพร้อมร่วมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ทำการทดสอบระบบ แจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือ Cell Broadcast พร้อมกันทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด ในวันที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 14.00 น.
เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบเตือนภัยระดับชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยการทดสอบครั้งนี้ ระบบจะแจ้งเตือนอัตโนมัติ ระบุข้อความว่า “ทดสอบแจ้งเตือนภัย ไม่ใช่สถานการณ์จริง จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โปรดอย่าตื่นตระหนก” ซึ่งข้อความจะปรากฏและค้างบนหน้าจอนาน 8 วินาที พร้อมมีเสียงเตือนดังขึ้น
ทั้งนี้ ข้อความทดสอบจะเป็นเพียงการแจ้งเตือนข้อความสั้นๆ และจะไม่มีการแนบลิงก์ใดๆ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้าง ลูกค้าทรู ดีแทคจะได้รับการแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติแม้อยู่ในโหมดปิดเสียง หรือล็อกหน้าจออยู่ก็ตาม โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม เพียงตรวจสอบอุปกรณ์ให้เป็นระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 11 หรือ iOS เวอร์ชัน 18 ขึ้นไป
การทดสอบครั้งนี้ เป็นความก้าวหน้าสำคัญของระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติที่มีความรวดเร็ว แม่นยำแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยยกระดับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทย ในทุกสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน