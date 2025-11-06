"เอกนิติ" รับดาบจากนายกฯ ลุยปราบเงินเทา ตั้ง 4 คณะทำงานเดินหน้าเต็มที่

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง กล่าวว่า รัฐบาลมีความตั้งใจที่แน่วแน่ในการเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องการฟอกเงิน หรือการตรวจสอบปราบปรามธุรกรรมต้องสงสัย (เงินเทา) โดยก่อนหน้านี้ ได้หารือกับนายอนุทิน ชาญชีวกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ซึ่งได้มอบโจทย์ชัดเจนว่า ทุกกรณีที่หากพบว่าเป็นความผิด ไม่ว่าจะมีใครเกี่ยวข้องด้วย สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวล ดังนั้นนี่เป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่า รัฐบาลเต็มที่และให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง
"นายกฯ ได้สั่งการให้ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ ไม่มีการช่วยเหลือใครอย่างแน่นอน นี่คือโจทย์ชัดเจน ทุกกรณีที่พบความผิดสามารถลุยได้อย่างเต็มที่ พร้อมย้ำว่าไม่ต้องเป็นกังวล ตรงนี้เป็นประโยคที่ทำให้คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมด มีความฮึกเหิมอย่างมาก" นายเอกนิติ กล่าว
โดยก่อนหน้านี้ มีการประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงิน เพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัย (เงินทา) มีการตั้งคณะทำงาน Data Bureau เพื่อทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงข้อมูล ข้อกฎหมายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเส้นทางการเงินทั้งหมด และนำข้อมูลไปรองรับการทำงานในส่วนต่าง ๆ ของคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยขณะนี้เห็นภาพชัดเจนแล้ว 80-90% และจะมีการกลับมาหารือถึงความคืบหน้าอีกครั้งภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ โดยทั้งหมดจะต้องชัดเจนภายในเดือน ธ.ค.68
"รัฐบาลตั้งคณะทำงานขึ้นมา 4 คณะ เพื่อดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง ซึ่งมีทั้งการปราบปราม ตรงนั้นเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น แต่คณะทำงานของผม คือ ผลระยะยาว เราไม่ทำเพียงแค่การแก้ปัญหาเป็นจุด ๆ เท่านั้น เพราะสุดท้ายโจรก็จะกลับมา โดยคณะทำงานของผม จะเป็นการปิดช่องโหว่ของกฎหมายทางการเงินทั้งหมด ซึ่งต้องยอมรับว่าเรามีกฎหมายเยอะ มีหลายหน่วยงาน แต่ข้อมูลไม่เชื่อมกัน ตรงนี้เป็นช่องโหว่สำคัญของการจะตามจับโจร เปรียบเหมือนคนตาบอดคลำช้าง รู้ว่านี่คือหัว นี่คือขา แต่ไม่รู้ว่าคือช้าง ดังนั้นการจะเห็นหน้าตาของช้างได้ ก็ต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดก่อน ซึ่งผมตั้งเป้าหมายยกระดับเรื่องนี้ให้เป็นมาตรฐานสากล หากไม่ดีกว่า ก็ต้องดีเท่า" นายเอกนิติ ระบุ