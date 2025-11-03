"เอกนิติ" นัดถก ก.ล.ต.-ปปง-ธปท. ร่วมสอบ "เงินเทา" โควตาสลากฯ ทหารผ่านศึก

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวเรื่องปัญหา "เงินเทา" ในโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ให้แก่ "องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก" ซึ่งอาจเป็นอีกช่องทางในการฟอกเงิน ว่า เพิ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการฯ โดยเตรียมจะนัดประชุมภายใน 1-2 วันนี้ โดยจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมระบุว่า การดูแลระบบการเงินนั้น รัฐบาลต้องการสร้างระบบป้องกันสแกมเมอร์ โดยจะต้องมาดูว่า ในระบบการเงินของประเทศไทย มีช่องว่างตรงไหนบ้าง ที่เป็นช่องทางทำให้เงินผิดกฏหมายเข้ามาได้ ซึ่งเราจะต้องตั้งหลักในจุดนี้ จึงขออนุญาตให้ทีมได้ทำงานก่อน
"ขอให้ทีมงานได้ทำงานก่อน ไปดูช่องโหว่ของกฎหมายทางการเงิน ที่มีหน่วยงานกำกับหลายแห่ง หน่วยงานไหนบ้างที่มีช่องโหว่ ซึ่งเราต้องการที่จะเอามาตรฐานสากลมาใช้ตรงนี้ จะเป็นหลักใหญ่" นายเอกนิติ กล่าว
โดยในเรื่องการจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น นายเอกนิติ ระบุว่า จะให้ทีมฝ่ายเลขาฯ ไปพิจารณาดูว่ากฎหมายทางการเงินใดที่มีช่องโหว่ โดยจะนำมาตรฐานสากลมาใช้ปฏิบัติ
นายเอกนิติ ยังกล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนว่า ร้านค้าที่ร่วมโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% กับลูกค้าว่าที่มาซื้อสินค้า ว่า เรื่องนี้จะต้องมีการแจ้งไปยังกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งก่อนหน้านี้กรมการค้าภายใน ได้เคยออกมาเตือนแล้ว เพราะจริง ๆ แล้วนโยบายนี้ รัฐบาลต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนในเรื่องการลดค่าครองชีพ