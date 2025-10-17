ซีพีเตือนคู่ค้าและประชาชน หลังพบมิจฉาชีพสลับอักษรอีเมลหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคล

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชน คู่ค้า และบริษัทในเครือ หลังตรวจพบกรณีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นฝ่ายจัดซื้อของเครือฯ โดยส่งอีเมลปลอมในชื่อ Charoen Pokphand Group (อีเมล: procurement@cpgruopglobal.com) เพื่อเชิญชวนให้กรอกแบบฟอร์มสมัครเป็นคู่ค้า (Vendor) พร้อมขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลนิติบุคคลของผู้รับอีเมล
นายวรวิทย์ วรุตบางกูร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า “อีเมลดังกล่าวเป็นอีเมลปลอม ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้รับสามารถสังเกตได้เบื้องต้นจากชื่อโดเมน cpgruopglobal ซึ่งสะกดคำว่า group ผิดเป็น gruop การกระทำในลักษณะนี้ถือเป็นการหลอกลวงที่อาจนำไปสู่การขโมยข้อมูลส่วนบุคคล หรือสร้างความเสียหายทางการเงินได้”
เครือเจริญโภคภัณฑ์ขอความกรุณา อย่าตอบกลับอีเมลดังกล่าว รวมถึง อย่ากรอกข้อมูลส่วนตัว อย่าคลิกลิงก์ และอย่าดาวน์โหลดไฟล์แนบใด ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงหรือการโจมตีทางไซเบอร์ ขณะเดียวกัน ทีม CPF Cybersecurity ซึ่งมีระบบเฝ้าระวังและป้องกันภัยไซเบอร์ที่ได้มาตรฐานระดับองค์กร ได้ดำเนินการ ระงับและลบโดเมนปลอม (Take Down Domain) ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยประสานกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือเจ้าของระบบเซิร์ฟเวอร์ เพื่อปิดการใช้งานเว็บไซต์หรืออีเมลปลอม ที่มิจฉาชีพสร้างขึ้น เพื่อไม่ให้สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันเชิงรุกด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของเครือฯ ในส่วนของ สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขณะนี้อยู่ระหว่าง รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด กับผู้แอบอ้าง รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยับยั้งการกระทำผิด และสร้างความมั่นใจให้คู่ค้าและประชาชนในด้านความปลอดภัยของข้อมูล
เครือเจริญโภคภัณฑ์ขอให้ประชาชนและคู่ค้าทุกท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลทุกครั้งก่อนตอบกลับหรือให้ข้อมูลส่วนตัว โดยอีเมลหรือเว็บไซต์ที่เป็นทางการของเครือฯ จะใช้เฉพาะ โดเมน @cp.co.th หรือ โดเมนในเครือที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
สามารถติดตามข่าวสารและประกาศจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ทางช่องทางหลักขององค์กร ได้แก่ เว็บไซต์ www.wearecp.com เฟซบุ๊กเพจ We Are CP https://www.facebook.com/wearecp/
เครือเจริญโภคภัณฑ์ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในทุกรูปแบบ