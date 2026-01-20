ระทึกซ้ำซ้อน!! ไฟไหม้ซากเครนถล่มพระราม 2 คาดสะเก็ดไฟกระเด็นโดนน้ำมันไฮดรอลิครั่ว

“Fire & Rescue Thailand” รายงานเกิดเหตุไฟไหม้กลางถนนพระราม 2 จุดเดิมที่เครนพังถล่ม สาเหตุคาดเกิดจากน้ำมันไฮดรอลิครั่วไหลเจอความร้อนขณะตัดเหล็ก เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าระงับเหตุเพลิงสงบแล้ว
วันนี้ (20 ม.ค.) เพจ “Fire & Rescue Thailand”โพสต์รายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณที่เกิดเหตุเครนก่อสร้างขนาดใหญ่ในโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (M-82) ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว พังถล่มลงมาทับรถยนต์ของประชาชน เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา บนถนนพระรามสองขาออกหน้าโรงแรมปารีส พื้นที่ สมุทรสาคร ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอยู่ระหว่างเข้าระงับเหตุ
เบื้องต้นสาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทอิตาเลียนไทย ได้มีการตัดเหล็กรื้อถอนซากที่หักพังตรงจุดที่เกิดเหตุแล้วเกิดประกายไฟลุกไหม้ ตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
โดยเจ้าหน้าที่ คาดว่า มีสิ่งของตกลงมาโดนเครื่องไฮดรอลิคด้านล่าง และน้ำมันอาจจะรั่วเมื่อเจอความร้อนจากเหล็กจึงเกิดประกายไฟและควัน ไม่มีคนเจ็บหรือเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าระงับเหตุเพลิงสงบ