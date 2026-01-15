เครนถล่มกลางถนนพระราม 2 ทับรถยับ 2 คัน ล่าสุดดับแล้ว 2 ราย บาดเจ็บอีก 5 พบผลงาน "อิตาเลี่ยนไทย" อีกแล้ว

พระราม 2 สยองซ้ำ! เกิดเหตุระทึกเครนก่อสร้างถล่มทับรถยนต์พังยับ 2 คันรวด บริเวณหน้าโรงแรมปารีส ฝั่งขาออก จ.สมุทรสาคร เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยยืนยันพบผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย เร่งดำเนินการกู้ร่างและเคลียร์พื้นที่ด่วน
วันนี้ (15 ม.ค.) เพจ "Fire & Rescue Thailand" รายงานเหตุสลดอีกครั้ง ระบุว่า เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 15 มกราคม 69 เกิดเหตุเครนถล่ม ถนนพระรามสองขาออกหน้าโรงแรมปารีส พื้นที่สมุทรสาคร เบื้องต้นรับแจ้งมีรถสองคันถูกทับ ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างทำการเข้าช่วยเหลือ พบ เหตุเกิดข่วง เฟส 2 “บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว” สัญญา 7 ระยะทาง 1.435 กม. วงเงิน 1,868 ล้านบาท อิตาเลี่ยนไทยฯผู้รับจ้าง กรมทางหลวงเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ ล่าสุดพบผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย เป็นคนขับรถกระบะ ถูกคานปูนทับ ผู้บาดเจ็บ 5 ราย