สุ่มตรวจ ศูนย์ราชการ มท. 9 พันล้าน! หลัง 2 โครงการใหญ่เกิดอุบัติเหตุต่อเนื่อง พบเฟสแรกเสร็จ 33.77% จ่อเดินหน้า เฟสสอง 3 พันล้าน

มหาดไทย สุ่มตรวจ ศูนย์ราชการฯใหม่ มูลค่า 9 พันล้าน! หลัง 2 โครงการใหญ่อุบัติเหตุต่อเนื่อง ล่าสุดเฟสแรก ดำเนินการไปแล้ว ร้อยละ 33.77 จากที่เริ่มก่อสร้าง 1 ต.ค. 64 เผยเฟสสอง ผู้ชนะประมูล 3,155 ล้าน จ่อเข้าดำเนินการ "รองปลัด มท." ยันความปลอดภัย/วัสดุอุปกรณ์ /คนงาน ต้องได้มาตรฐาน ย้ำคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตามแบบแปลนในสัญญาอย่างเคร่งครัด
วันนี้ (15 ม.ค. 69) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) เจ้าของโครงการ ก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย แห่งใหม่
นำโดย นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดฯ มท. ด้านบริหาร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
การลงพื้นที่ ดังกล่าวได้รับทราบ ผลการดำเนินการก่อสร้างโดย บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง และ มี บมจ.สโตน เฮ้นจ์อินเตอร์ เป็นผู้ควบคุมงาน โดยเมื่อแล้วเสร็จจะมีอาคารรวม 6 อาคาร พร้อมลานจอดรถชั้นใต้ดิน
โดยขณะนี้ดำเนินการไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 33.77 หลังจากเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นมา จนถึง 15 ม.ค.2569
ล่าสุด สป.มท. เพิ่งประกาศให้ "กิจการค้าร่วมเอฟพี คอนซอเตียม (FP Consortium)" คว้างาน โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 ในวงเงิน 3,155,500,000 บาท หลังจากได้รับจัดสรร เป็นเงิน 3,215,744,000 บาท
นายโชตินรินทร์ ระบุระหว่างการตรวจงานครั้งนี้ว่า จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้เข้าทำการตรวจรับงานตามงวดงาน ควบคู่การสุ่มลงพื้นที่ เพื่อติดตามการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทั้งในกระบวนงานก่อสร้างตลอดจนถึงเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลน และมาตรฐานที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งความมั่นคงแข็งแรงของเครื่องไม้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ความพร้อมของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานก่อสร้าง และการตรวจสอบมาตรฐานของอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
เพราะหากเกิดเหตุเฉกเช่นตามที่ได้ปรากฏข่าวสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยจากเหตุเครนก่อสร้างถล่มที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา หรือล่าสุดเหตุเครนถล่มที่โครงการก่อสร้าง ถ.พระราม 2 ช่วง จ.สมุทรสาคร ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแทบทั้งสิ้น
“ได้กำชับบริษัทผู้รับจ้าง และผู้ควบคุมงาน ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด รวมถึงหมั่นตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้มีอุปกรณ์หรือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนชุมชนโดยรอบโครงการ"
พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ สป.มท. ได้สร้างความรับรู้เข้าใจและความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการที่มีมาตรฐาน
และหากประชาชนมีข้อเสนอแนะ หรือแจ้งเบาะแส สามารถแจ้งผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย หมายเลข 1567 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.
สำหรับ โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย วงเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 9,061 ล้านบาท เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวนกว่า 7,800 คน ใน 6 สำนักงาน/กรม มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารรวมกว่า 2.14 แสนตารางเมตร.
ตั้งอยู่บนถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ราชพัสดุขนาดประมาณ 18 ไร่ ของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง มีทั้งสิ้น 6 ตึก ที่มีความสูงตั้งแต่ 16 - 21 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 3 ชั้น
บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ (STI) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ควบคุมงานโครงการ หลังจากเสนอราคา 142 ล้านบาท จากราคากลางที่กำหนดไว้ 142,196,316 บาท
บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (PLE) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะเสนอราคา เนื่องจากเสนอราคาต่ำสุดที่ 5,574.50 ล้านบาท จากราคากลาง 6,002.39 ล้านบาท
กิจการค้าร่วมเอฟพี คอนซอเตียม (FP Consortium)" คว้างาน โครงการก่อสร้าง ระยะที่ 2 ในวงเงิน 3,155,500,000 บาท จากวงเงินจัดสรร 3,215,744,000 บาท.