อิตาเลียนไทย แจง ตลท. ยันปฏิบัติตามสัญญา หลังนายกฯ สั่งขึ้นบัญชีดำเหตุเครนถล่ม

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ ยันสัญญา 2 บิ๊กโปรเจกต์ “สีคิ้ว-พระราม 2” ยังมีผลบังคับใช้ และบริษัทฯ ยังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ หลัง นายกฯ สั่งยกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีดำเซ่นเหตุเครนถล่มซ้ำซาก
จากกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ได้ขึ้นบัญชีดำ และได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคม ยกเลิกสัญญา อิตาเลียนไทย 2 โครงการ คือ โครงการเครนถล่มสีคิ้ว และเครนถล่มที่ พระราม 2 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด วันนี้ (16 ม.ค.) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรฐัมนตรีสั่งยกเลิกสัญญาของบริษัท 2 โครงการที่เกิดเหตุเครนก่อสร้างถล่มทับรถไฟโดยสารและพระราม 2 มีเนื้อหาดังนี้
“ตามที่ปรากฏเป็นกระแสข่าวว่า นายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน) ได้สั่งยกเลิกสัญญาของบริษัทอิตาเลียนไทย 2 โครงการที่เกิดเหตุเครนถล่มทับรถไฟโดยสารและพระราม 2 นั้น
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนชี้แจงว่า สัญญาทั้ง 2 โครงการดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับ และบริษัทฯ ยังปฏิบัติตามสัญญา หากมีความคืบหน้า บริษัทฯ จะรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ ได้ทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล เลขานุการบริษัท”