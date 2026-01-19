สดุดีทหารกล้า! เปิดภาพ “สามแยกเอี่ยมสะอาด“ อนุสรณ์แด่วีรบุรุษผู้พลีชีพคนแรก ณ สมรภูมิหนองจาน

เผยที่มา “สามแยกเอี่ยมสะอาด” จ.สระแก้ว อนุสรณ์สถานแห่งจิตวิญญาณเพื่อรำลึกถึง จ.ส.อ.พรศักดิ์ เอี่ยมสะอาด วีรบุรุษจากค่ายจักรพงษ์ ผู้สละชีพกลางยุทธภูมิบ้านหนองจานเป็นรายแรก
วันนี้ (19 ม.ค.) เพจ “Army Military Force” โพสต์ภาพป้ายบริเวณสามแยก "เอี่ยมสะอาด" ถือเป็นอนุสรณ์สถานแห่งจิตวิญญาณของ จ.ส.อ.พรศักดิ์ เอี่ยมสะอาด (ร.2 พัน.1 รอ.) วีรบุรุษจากค่ายจักรพงษ์ ผู้เป็น "ทหารกล้าคนแรก" ที่ยอมสละชีพปกป้องชายแดน กลางสมรภูมิบ้านหนองจาน
โดยทางเพจระบุข้อความว่า “"ผู้เสียสละคนแรกในสมรภูมิบ้านหนองจาน"
บ้านหนองจานตั้งชื่อสามแยกเป็นชื่อ" เอี่ยมสะอาด" เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ "จ.ส.อ.พรศักดิ์ เอี่ยมสะอาด" วีรบุรุษสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 ค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งพลีชีพที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว เป็นรายแรก”