ทหารไทยสละชีพคนที่ 20 สมรภูมิบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว

รายงานสถานการณ์สู้รับระหว่างไทย-กัมพูชา ล่าสุด ทหารไทยเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 นาย ในพื้นที่แนวรบบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ได้แก่ จ.ส.อ.พรศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ผู้สละชีพรายที่ 20ส่วน ‘เนิน 350’ ยังคงมีการปะทะ ‘ทหารแนวหน้า’ ย้ำยังคงพยายามเข้าควบคุมพื้นที่ - นำร่าง 2 ทหารไทย ออกมาให้ได้
พ.ต.หญิง กัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล ผู้ช่วยโฆษก ทบ. เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก กกล.บูรพา สูญเสีย ทหารไทย’ เพิ่ม 1 นาย (จ.ส.อ.พรศักดิ์ เอี่ยมสะอาด สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์)ใ นพื้นที่ บ.หนองจาน จ.สระแก้ว ภายหลังสถานการณ์กลับมารุนแรง เมื่อวานนี้ (16 ธ.ค.) ตั้งแต่ช่วง 14.30 น.เป็นต้นมา ส่วนยอดบาดเจ็บของกำลังพลทางกองทัพบกจะชี้แจงต่อไป
ทั้งนี้ พบว่าฝ่ายกัมพูชาได้มีการโจมตีด้วยจรวด BM-21 ไม่ได้กระทบเพียงพื้นที่เป้าหมายทางทหารเท่านั้น แต่ยังกระทบต่อประชาชน จ.สระแก้ว จึงขอให้ประชาชนอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ศูนย์พักพิงฯ และบังเกอร์
สำหรับพื้นที่เนิน 350 บริเวณปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ ผู้ช่วยโฆษก ทบ. เปิดเผยว่า ด้วยพื้นที่เนิน 350 สถานการณ์ยังไม่สงบนิ่ง ยังคงมีการปะทะ 2 ฝ่าย แต่ทหารในพื้นที่ขอยืนยันว่า ยังคงความพยายามเข้าควบคุมพื้นที่และเตรียมการนำร่างกำลังพล 2 นาย กลับสู่ภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป หากนำร่างกลับมาได้แล้ว ทบ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป