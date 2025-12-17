xs
ทหารไทยพลีชีพเพิ่ม! “จ.ส.อ.พรศักดิ์ เอี่ยมสละอาด” สมรภูมิ “บ้านหนองจาน” ยอดวีรชนเพื่อชาติพุ่งรายที่ 20

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สดุดีและไว้อาลัย แด่วีรบุรุษทหารกล้า จ.ส.อ.พรศักดิ์ เอี่ยมสละอาด ผู้สละชีพเพื่อชาติจากสมรภูมิบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว นับเป็นผู้เสียสละรายที่ 20 ขณะรอการชี้แจงจากกองทัพบก

วันนี้ (17 ธ.ค.) ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ยืนยันว่า เกิดเหตุทหารไทยเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 นาย จากการปะทะในพื้นที่สมรภูมิ “บ้านหนองจาน” อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

รายงานระบุว่า ทหารที่พลีชีพคือ จ่าสิบเอก พรศักดิ์ เอี่ยมสละอาด นับเป็นวีรบุรุษทหารกล้า ผู้สละชีพเพื่อชาติรายที่ 20 จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน

ทั้งนี้ ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม โดยขอให้รอการชี้แจงอย่างเป็นทางการจาก กองทัพบก ในลำดับต่อไป

